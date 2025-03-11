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Военная операция на Украине ,  
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Уолтц словом «продвигаемся» охарактеризовал встречу с Украиной в Джидде

Уолтц охарактеризовал переговоры в Джидде с Украиной словом «продвигаемся»
Сюжет
Военная операция на Украине
Марко Рубио, Майк Уолц, Андрей Сибиха и Андрей Ермак проводят встречу в Джидде, Саудовская Аравия, 11 марта 2025 года
Марко Рубио, Майк Уолц, Андрей Сибиха и Андрей Ермак проводят встречу в Джидде, Саудовская Аравия, 11 марта 2025 года (Фото: Saul Loeb / Reuters)

Советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц, отвечая на вопрос CNN, как прошли переговоры в Джидде с Украиной, заявил, что стороны «продвигаются».

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что переговоры с американцами начались «очень конструктивно».

Телеканал Al Arabiya сообщил о завершении первого раунда переговоров украинской и американской делегаций. Они продолжались более трех часов. Стороны объявили о перерыве.

Sky News со ссылкой на неназванных представителей американской делегации передавал, что США «не хотят слышать» просьбы Украины о возвращении к границам 2014 или 2022 года.

США представляют в Джидде Рубио, Уолтц и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, Украину — Ермак и его заместитель Павел Палиса, а также главы МИДа и Минобороны Андрей Сибига и Рустем Умеров. Главной темой встречи стала подготовка к возможным переговорам Киева и Москвы.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина США Майк Уолтц переговоры Джидда Саудовская Аравия Военная операция на Украине мирное урегулирование
Майк Уолтц фото

Майк Уолтц

политик, советник президента США по нацбезопасности
31 января 1974 года
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