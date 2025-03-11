Уолтц словом «продвигаемся» охарактеризовал встречу с Украиной в Джидде
Советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц, отвечая на вопрос CNN, как прошли переговоры в Джидде с Украиной, заявил, что стороны «продвигаются».
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что переговоры с американцами начались «очень конструктивно».
Телеканал Al Arabiya сообщил о завершении первого раунда переговоров украинской и американской делегаций. Они продолжались более трех часов. Стороны объявили о перерыве.
Sky News со ссылкой на неназванных представителей американской делегации передавал, что США «не хотят слышать» просьбы Украины о возвращении к границам 2014 или 2022 года.
США представляют в Джидде Рубио, Уолтц и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, Украину — Ермак и его заместитель Павел Палиса, а также главы МИДа и Минобороны Андрей Сибига и Рустем Умеров. Главной темой встречи стала подготовка к возможным переговорам Киева и Москвы.
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