Уолтц охарактеризовал переговоры в Джидде с Украиной словом «продвигаемся»

Уолтц словом «продвигаемся» охарактеризовал встречу с Украиной в Джидде

Марко Рубио, Майк Уолц, Андрей Сибиха и Андрей Ермак проводят встречу в Джидде, Саудовская Аравия, 11 марта 2025 года (Фото: Saul Loeb / Reuters)

Советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц, отвечая на вопрос CNN, как прошли переговоры в Джидде с Украиной, заявил, что стороны «продвигаются».

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что переговоры с американцами начались «очень конструктивно».

Телеканал Al Arabiya сообщил о завершении первого раунда переговоров украинской и американской делегаций. Они продолжались более трех часов. Стороны объявили о перерыве.

Sky News со ссылкой на неназванных представителей американской делегации передавал, что США «не хотят слышать» просьбы Украины о возвращении к границам 2014 или 2022 года.

США представляют в Джидде Рубио, Уолтц и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, Украину — Ермак и его заместитель Павел Палиса, а также главы МИДа и Минобороны Андрей Сибига и Рустем Умеров. Главной темой встречи стала подготовка к возможным переговорам Киева и Москвы.

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