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Переговоры России и США ,  
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Песков опроверг данные CNN о переговорах России и США в Саудовской Аравии

Сюжет
Переговоры России и США
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Информация о том, что на этой неделе в Саудовской Аравии пройдут переговоры США и России, не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Ранее об этом со ссылкой на источник сообщил CNN. Собеседник телеканала отметил, что с российской делегацией встретятся высокопоставленные чиновники администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Пескова спросили, может ли он подтвердить эти данные.

«Нет, не могу, это не так», — ответил пресс-секретарь президента России.

CNN сообщил о новых переговорах России и США в Саудовской Аравии
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Виды Эр-Рияда

Во вторник, 11 марта, в Саудовской Аравии должны пройти переговоры между американской и украинской делегациями. В Вашингтоне заявили, что цель этой встречи — создание почвы для мирного соглашения и первоначального прекращения огня.

Представители России и США уже встречались в саудовской столице Эр-Рияд 18 февраля. Это были первые масштабные переговоры представителей двух стран с момента начала военной операции на Украине. На встрече обсуждалось в том числе урегулирование конфликта, а также вопросы двухсторонних отношений.

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Дмитрий Песков Саудовская Аравия США переговоры
Дмитрий Песков фото

Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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