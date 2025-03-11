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Политика ,  
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В Саудовской Аравии начались переговоры делегаций Украины и США

В Саудовской Аравии начались переговоры делегаций Украины и США
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Переговоры по урегулированию конфликта между украинской и американской делегациями стартовали в Джидде (Саудовская Аравия). Об этом сообщает МИД Украины. 

«В Джидде, Саудовская Аравия, начинается встреча украинской и американской делегации», — сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

В ходе переговоров представители двух стран планируют обсудить подготовку к возможным мирным переговорам между Киевом и Москвой. Ранее в Вашингтоне заявили, что цель этой встречи — создать почву для мирного соглашения и первоначального прекращения огня.

Американскую делегацию возглавляет госсекретарь Марко Рубио. В нее вошли советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный посланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф; украинскую — глава офиса президента Андрей Ермак. В нее вошли заместитель Ермака Павел Палиса, министр иностранных дел Андрей Сибига и глава Минобороны Рустем Умеров.

С чем США и Украина подошли к переговорам в Саудовской Аравии
Политика
Марко Рубио

Кроме того, Саудовскую Аравию посетил президент Украины Владимир Зеленский и встретился с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом. Стороны обсудили возможное посредничество Саудовской Аравии в освобождении военных и гражданских пленных, а также обменялись мнениями относительно форматов эффективных гарантий безопасности для Украины, сообщил офис президента Украины. Наследный принц, со своей стороны, заявил о намерении инвестировать в Украину.

18 февраля в Эр-Рияде прошла встреча между делегациями России и США. Это были первые масштабные переговоры представителей двух стран за несколько лет. На встрече обсуждались в том числе урегулирование конфликта на Украине, а также вопросы двухсторонних отношений. По итогам переговоров стороны договорились возобновить работу дипломатических ведомств.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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