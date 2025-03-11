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Военная операция на Украине ,  
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Путину доложили об атаке дронов на московский регион

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Президенту России Владимиру Путину доложили об атаке беспилотников на Москву и область. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Естественно, верховному главнокомандующему докладывают об этом», — сказал Песков журналистам.

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В ночь на 11 марта 337 беспилотников атаковали российские регионы, 74 из них силы ПВО сбили над Москвой и областью. В Подмосковье пострадали 20 человек, из них двое скончались. Кроме того, повреждены жилые дома, возникли возгорания. Аэропорты столицы временно приостанавливали прием и отправку рейсов.

Мэр столицы Сергей Собянин назвал эту атаку «самой массированной».

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Дмитрий Песков Владимир Путин дроны беспилотники Московская область Военная операция на Украине Москва
Дмитрий Песков фото

Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
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