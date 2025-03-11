Путину доложили об атаке дронов на московский регион

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Президенту России Владимиру Путину доложили об атаке беспилотников на Москву и область. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Естественно, верховному главнокомандующему докладывают об этом», — сказал Песков журналистам.

В ночь на 11 марта 337 беспилотников атаковали российские регионы, 74 из них силы ПВО сбили над Москвой и областью. В Подмосковье пострадали 20 человек, из них двое скончались. Кроме того, повреждены жилые дома, возникли возгорания. Аэропорты столицы временно приостанавливали прием и отправку рейсов.

Мэр столицы Сергей Собянин назвал эту атаку «самой массированной».