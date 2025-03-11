«Дом и стекла от взрывов тряслись». Очевидцы — о крупнейшей атаке дронов

Жители Подмосковья рассказали о падении беспилотников и громких звуках взрывов. В результате атаки два человека погибли, более 10 ранены

Очевидцы рассказали корреспондентам РБК об атаке дронов в Подмосковье. Во время ночной атаки беспилотники летели один за другим, сообщила РБК Валентина, жительница микрорайона Северный в Домодедово.

«Очень много. Потом взрывы, взрыв точно не один, три или больше. Собрала документы и разбудила мужа и сына. Дом и стекла от взрывов тряслись», — рассказала она.

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Жительница Раменского рассказала РБК, что проснулась около пяти часов утра от взрыва: «Мы сначала вообще не поняли, что произошло. Были еще какие-то мелкие взрывы, было очень ярко. В соседний дом попало, на верхний этаж, в квартиру».

Жительница Видного Елена сообщила РБК, что на крышу ее дома упал сбитый беспилотник. «Грохот услышал весь дом в 5 утра. Пытались понять, что происходит, нужно ли выбегать на улицу. Сработала пожарная сигнализация, и кто-то с верхних этажей в чате написал, что гарью пахнет. Мы никуда не выходили, ребенок даже не проснулся», — рассказала она.

«Звук мопеда — и в дом врезается, вспышка оранжевая идет и всё. На подоконнике — земля, осколки, все», — рассказала «РИА Новости» жительница дома, который был поврежден в Москве на Домодедовской улице.

Отбита самая массированная атака дронов на Москву, сбиты 74 БПЛА, сообщил мэр Сергей Собянин. Минобороны доложило о 337 сбитых аппаратах за ночь, большинство из которых уничтожили в Курской (126), Московской (91) и Брянской (38) областях.

При атаке дронов в Подмосковье погибли два человека, 18 получили ранения, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.