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Атаки беспилотников на Москву ,  
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Аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили полеты на фоне атаки

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Атаки беспилотников на Москву
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Военная операция на Украине
Собянин сообщил, что на подлете к Москве сбиты 11 беспилотников. Ограничения ввели в столичных аэропортах и в нижегородском

Аэропорт Жуковский с 04:24 мск не принимает и не отправляет рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. С 04:40 аналогичные меры ввели в Домодедово.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта «принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», написал он.

На подлете к Москве сбили семь беспилотников
Политика

Ограничения также введены в нижегородском аэропорту Стригино, они действуют с 04:40 мск. Позднее их приняли в ярославском аэропорту Туношна

За несколько минут до этого столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили семь летевших в сторону Москвы беспилотников в Раменском городском округе. Позже были уничтожены еще четыре дрона, часть — в городском округе Домодедово.

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Теги
Росавиация Домодедово Жуковский аэропорты беспилотники Сергей Собянин
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