Аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили полеты на фоне атаки

Собянин сообщил, что на подлете к Москве сбиты 11 беспилотников. Ограничения ввели в столичных аэропортах и в нижегородском

Аэропорт Жуковский с 04:24 мск не принимает и не отправляет рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. С 04:40 аналогичные меры ввели в Домодедово.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта «принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», написал он.

Ограничения также введены в нижегородском аэропорту Стригино, они действуют с 04:40 мск. Позднее их приняли в ярославском аэропорту Туношна

За несколько минут до этого столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили семь летевших в сторону Москвы беспилотников в Раменском городском округе. Позже были уничтожены еще четыре дрона, часть — в городском округе Домодедово.