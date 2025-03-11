Собянин назвал удар дронов по Москве самым массированным

На подлете к городу уничтожили 74 БПЛА. Всего в ночь на 11 марта над российскими регионами сбили 337 украинских беспилотников, большинство перехватили в Курской области

Фото: Минобороны России / Global Look Press

В ночь на 11 марта средства противовоздушной обороны отбили самую массированную атаку украинских дронов по Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Отбита самая массированная атака вражеских БПЛА <...>. На подлете к Москве сбиты 74 БПЛА, на разных рубежах в целом сотни боевых беспилотников», — написал Собянин.

Ранее Минобороны сообщило о перехвате рекордного числа беспилотников в российских регионах. Средства ПВО сбили 337 БПЛА, большинство из них уничтожили в Курской области. 91 дрон сбили над Московской областью, уточнили в ведомстве.

В результате падения обломков дрона погиб сотрудник компании «Мираторг» в Домодедово. Еще двое получили ранения, их доставили в больницу.

Аэропорты столицы приостановили прием и отправку рейсов. В Раменском обломки дронов повредили квартиры с 19-го по 22-й этаж жилого дома, девять взрослых и троих детей эвакуировали.