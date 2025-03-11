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Атаки беспилотников на Москву ,  
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Воробьев сообщил о выплате ₽1 млн семьям погибших при атаке дронов

Погибшим при атаке дронов в Московской области выплатят по 1 млн руб.
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Атаки беспилотников на Москву
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Военная операция на Украине

Власти Подмосковья выплатят по 1 млн руб. семьям погибших при атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор области Андрей Воробьев.

«Принял решение о выплате семьям погибших мужчин по 1 млн руб. Раненые также получат поддержку: в зависимости от тяжести травм, им будет выплачено от 100 до 500 тысяч руб.», — написал Воробьев.

В результате атаки на Московскую область погибли двое мужчин. Один из них — 38-летний охранник предприятия компании «Мираторг» в Домодедово.

Второй 50-летний мужчина скончался в больнице Видного. По словам Воробьева, врачи четыре раза пытались запустить его сердце. Ранее губернатор Подмосковья сообщил о двух пострадавших сотрудниках «Мираторга» 50 и 44 лет, одного из которых направили в больницу в город Видное.

Как выглядит дом в Москве после падения дрона. Видео
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Минобороны сообщило о перехвате рекордного числа беспилотников в российских регионах. Средства ПВО сбили 337 БПЛА, большинство из них уничтожили в Курской области. 91 дрон сбили над Московской областью, уточнили в ведомстве. Аэропорты столицы приостановили прием и отправку рейсов.

По словам мэра столицы Сергея Собянина, на подлете к городу уничтожили более 70 дронов. По его словам, удар в ночь на 11 марта стал самой массированной атакой беспилотников на Москву.

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Военная операция на Украине Андрей Воробьев беспилотники
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Сергей Собянин

политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
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