Воробьев сообщил о выплате ₽1 млн семьям погибших при атаке дронов

Погибшим при атаке дронов в Московской области выплатят по 1 млн руб.

Власти Подмосковья выплатят по 1 млн руб. семьям погибших при атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор области Андрей Воробьев.

«Принял решение о выплате семьям погибших мужчин по 1 млн руб. Раненые также получат поддержку: в зависимости от тяжести травм, им будет выплачено от 100 до 500 тысяч руб.», — написал Воробьев.

В результате атаки на Московскую область погибли двое мужчин. Один из них — 38-летний охранник предприятия компании «Мираторг» в Домодедово.

Второй 50-летний мужчина скончался в больнице Видного. По словам Воробьева, врачи четыре раза пытались запустить его сердце. Ранее губернатор Подмосковья сообщил о двух пострадавших сотрудниках «Мираторга» 50 и 44 лет, одного из которых направили в больницу в город Видное.

Минобороны сообщило о перехвате рекордного числа беспилотников в российских регионах. Средства ПВО сбили 337 БПЛА, большинство из них уничтожили в Курской области. 91 дрон сбили над Московской областью, уточнили в ведомстве. Аэропорты столицы приостановили прием и отправку рейсов.

По словам мэра столицы Сергея Собянина, на подлете к городу уничтожили более 70 дронов. По его словам, удар в ночь на 11 марта стал самой массированной атакой беспилотников на Москву.