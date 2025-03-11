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Военная операция на Украине ,  
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Воробьев назвал цель атаки дронов на парковку «Мираторга» в Домодедово

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву

Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram

Целью удара по парковке предприятия «Мираторга» в Домодедово были люди, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Судя по найденным поражающим элементам, целью были именно люди. Огонь на парковке уже потушен, на месте работают оперативные службы», — написал глава региона.

По словам Воробьева, парковку атаковали в 5:14 мск. Погибшие сотрудники компании в этот момент приступили к работе, отметил губернатор.

В результате удара повреждения получили около 40 машин. Погибли двое сотрудников «Мираторга». Один из них — 38-летний охранник предприятия. Второй — 50-летний мужчина, его с травмами доставили в больницу Видного. По словам Воробьева, врачи четыре раза пытались запустить его сердце, но спасти мужчину не удалось. Еще одного пострадавшего на парковке доставили в больницу в Домодедово.

Губернатор Подмосковья сообщил, что власти региона выплатят по 1 млн руб. семьям погибших. В «Мираторге» отметили, что окажут необходимую помощь семьям погибших: родственники получат единовременную выплату в размере 1,5 млн руб., также фирма оплатит связанные с похоронами расходы.

Последствия удара дрона по многоэтажке в Раменском. Видео
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Ранее Минобороны сообщило о перехвате рекордного числа беспилотников в российских регионах. Средства ПВО сбили 337 БПЛА, большинство из них уничтожили в Курской области. 91 дрон сбили над Московской областью, уточнили в ведомстве. В регионе в результате удара пострадали 18 человек, в том числе трое детей.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к городу уничтожили более 70 БПЛА. Он назвал удар по городу в ночь на 11 марта наиболее массированной атакой дронов на Москву.

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Теги
Военная операция на Украине Андрей Воробьев беспилотники
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