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Военная операция на Украине ,  
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«Мираторг» подтвердил гибель второго сотрудника в результате атаки БПЛА

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Военная операция на Украине
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Атаки беспилотников на Москву
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram

В результате ранений, полученных от падения обломков БПЛА на территории центра «Мираторга» в Домодедове, погиб еще один сотрудник, сообщили ТАСС в компании.

«В результате ранений, полученных от падения обломков БПЛА на территорию ДЦ «Домодедово», погиб второй сотрудник компании», — говорится в сообщении.

Дома после атаки беспилотников в Подмосковье и рассказы очевидцев. Видео
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В компании подчеркнули, что окажут необходимую помощь семьям погибших. «Это единовременные выплаты в размере 1,5 млн руб., оплата всех расходов, связанных с похоронами», — отметили там. Сотруднику, получившему ранения, будет оказана материальная помощь в размере 300 тыс. руб.

Первым погибшим был 38-летний охранник объекта «Мираторга» в Домодедово. Всего в Московской области ночью сбили 73 дрона. В Раменском обломки упали на многоквартирный дом, повреждения получили не менее семи квартир. Из них эвакуировали 12 человек, которых разместили у родственников или в соседней гимназии.

Всего силы ПВО сбили 74 беспилотника, летевших на Москву. Мэр столицы Сергей Собянин назвал эту атаку самой массированной. Минобороны сообщило об уничтожении 91 дрона в Московской области, всего за ночь в России сбили 337 БПЛА. СК завел уголовное дело по статье о теракте.

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беспилотники Московская область Мираторг Домодедово
Сергей Собянин фото

Сергей Собянин

политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
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