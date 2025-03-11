На парковке в Домодедово после падения дронов сгорели 20 автомобилей

Фото: vorobiev_live / Telegram

Более 20 автомобилей сгорели в результате падения осколков дрона на парковку рядом с производственным комплексом компании «Мираторг» в Домодедово, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Предприятие находится в селе Ям, уточнил глава региона. «На парковке начался пожар — сгорело более 20 автомобилей. Пожарные и все оперативные службы на месте, огонь почти устранен», — написал Воробьев.

В ходе удара БПЛА погиб 38-летний охранник. Пострадали двое мужчин 50 и 44 лет. Одного из них направили в больницу в Видное, второго — в Домодедово.

Кроме того, один дрон упал в частном секторе города. Местная жительница получила ранение, ее госпитализировали в тяжелом состоянии, пострадавшей проводят операцию.

В ходе удара БПЛА в Видном пострадали шесть человек, в том числе ребенок. В Раменском ранения получили пять местных жителей.

По данным Минобороны, в ночь на 11 марта средства противовоздушной обороны перехватили рекордное количество украинских беспилотников в российских регионах — 337 БПЛА. Больше половины из них уничтожили в Курской области, над Московской областью сбили 91 дрон.

По словам столичного мэра Сергея Собянина, на подлете к городу перехватили более 70 БПЛА. Аэропорты Москвы ввели ограничения на прием и отправку самолетов, в Шереметьево отменили особые меры спустя четыре часа.