Появилось видео с последствиями удара дрона в Раменском

Последствия удара дрона по многоэтажке в Раменском. Видео

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В городе Раменское Московской области во время удара беспилотников были повреждены семь квартир, сообщил глава городского округа Эдуард Малышев. Они расположены в доме по адресу Северное шоссе, 6. По данным Малышева, туда попали «обломки сбитого БПЛА».

Были повреждены квартиры на 19–22-м этажах. Оттуда эвакуировали 13 человек, включая троих детей.

На кадрах, которые опубликовал Малышев, видно, как взрывом выбило окна в одной из квартир. На полу лежат обломки строительных материалов.

Кроме того, в Подмосковье были повреждены жилые дома в Видном, а на парковке в Домодедово сгорели 20 машин. Более десяти человек пострадали.

Силы ПВО в ночь на 11 марта отбили самую массированную атаку украинских дронов по Москве, заявлял мэр столицы Сергей Собянин. Всего силы ПВО сбили над территорией России 337 беспилотников, сообщало Минобороны.