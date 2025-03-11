 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Последствия удара дрона по многоэтажке в Раменском. Видео

Появилось видео с последствиями удара дрона в Раменском
Сюжет
Военная операция на Украине

Последствия удара дрона по многоэтажке в Раменском. Видео
Video

В городе Раменское Московской области во время удара беспилотников были повреждены семь квартир, сообщил глава городского округа Эдуард Малышев. Они расположены в доме по адресу Северное шоссе, 6. По данным Малышева, туда попали «обломки сбитого БПЛА».

Были повреждены квартиры на 19–22-м этажах. Оттуда эвакуировали 13 человек, включая троих детей.

На кадрах, которые опубликовал Малышев, видно, как взрывом выбило окна в одной из квартир. На полу лежат обломки строительных материалов.

В Видном от падения обломков БПЛА пострадали пятеро взрослых и ребенок
Политика

Кроме того, в Подмосковье были повреждены жилые дома в Видном, а на парковке в Домодедово сгорели 20 машин. Более десяти человек пострадали.

Силы ПВО в ночь на 11 марта отбили самую массированную атаку украинских дронов по Москве, заявлял мэр столицы Сергей Собянин. Всего силы ПВО сбили над территорией России 337 беспилотников, сообщало Минобороны.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
беспилотники Удары БПЛА дроны Московская область
Материалы по теме
На парковке в Домодедово после падения дронов сгорели 20 автомобилей
Общество
Как выглядит дом в Москве после падения дрона. Видео
Политика
СК завел дело о теракте после крупнейшей атаки дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 11 марта
EUR ЦБ: 95,44 (-1,42) Инвестиции, 10 мар, 18:07 Курс доллара на 11 марта
USD ЦБ: 88,39 (-0,75) Инвестиции, 10 мар, 18:07
Крупнейшая атака беспилотников на Россию. ГлавноеПолитика, 10:50
Воробьев сообщил о выплате ₽1 млн семьям погибших при атаке дроновПолитика, 10:48
«Неизвестно, сколько это продлится». Эксперты о перспективах крипторынкаКрипто, 10:47
Футболист «Зенита» впервые прокомментировал расистский скандал в ВоронежеСпорт, 10:46
Зачем нужен статус «квала» в РоссииРБК и Финам, 10:38
Reuters узнал о планах Трампа перерабатывать ископаемые на военных базахПолитика, 10:36
Мошенники начали использовать детей для кражи денег со счетов родителейТехнологии и медиа, 10:35
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Врезавшийся в корабль танкер вез груз для военных СШАОбщество, 10:35
Как хорошие отношения с коллегами влияют на карьерный рост — Fast CompanyPro, 10:32
Какие законы отразятся на собственниках домов и земли в 2025-мНедвижимость, 10:30
Заммэра Бирюков рассказал об обстановке на улице Москвы после удара БПЛАОбщество, 10:28
Число погибших в результате атаки дронов в Подмосковье выросло до двухПолитика, 10:28
Губерниев раскритиковал работу Вяльбе на посту главы лыжной федерацииСпорт, 10:25
Президента Южной Осетии Гаглоева выписали из больницыПолитика, 10:20