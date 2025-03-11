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Военная операция на Украине ,  
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«Мираторг» сообщил о погибшем сотруднике при атаке дронов на Москву

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Военная операция на Украине
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Атаки беспилотников на Москву
Обломки БПЛА упали на объект «Мираторга» в Домодедово. Двоих пострадавших доставили в больницы, один человек погиб. Всего за ночь сбиты 73 дрона
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram

Один сотрудник «Мираторга» погиб и еще двое получили ранения при падении обломков БПЛА на территорию дистрибьютерского центра в Домодедово. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Пострадавших госпитализировали. «Мираторг» пообещал оказать всю необходимую поддержку семьям погибшего и раненых. Дистрибьютерский центр продолжит работу в течение нескольких часов.

По данным Baza, обломки упали на парковку, погибший работал охранником.

Кадры с мест атак БПЛА в Раменском и Видном. Видео
Политика

Всего в Московской области ночью сбили 73 дрона, один человек погиб и трое ранены в Видном и Домодедово. В Раменском обломки рухнули на многоквартирный дом, повреждения получили не менее семи квартир. Из них эвакуировали 12 человек, которых разместили у родственников или в соседней гимназии.

По словам губернатора Андрея Воробьева, вызовы в связи с налетом беспилотников поступали из Серпухова, Коломны, Бронниц, Раменского, Воскресенска, Подольска, Электростали, Котельников, Серебряных Прудов, Луховиц, Зарайска.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Мираторг Домодедово Московская область
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