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Политика ,  
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Reuters узнал о скором завершении плана Франции и Британии по Украине

Reuters: Франция и Британия скоро намерены представить США план по Украине
Франция и Британия вместе с Украиной намерены «за несколько дней» закончить работу над мирным планом и представить его Трампу, пишет Reuters. Идея также состоит в том, чтобы наладить отношения Киева и Вашингтона

Франция и Великобритания совместно с Украиной намерены «за несколько дней» завершить разработку мирного плана для предоставления США, который на первых этапах предусматривал бы краткое перемирие в конфликте на Украине, но в конечном итоге включал бы широкие гарантии безопасности, сообщили Reuters европейские дипломаты.

«Мы рассчитываем на реализацию этого плана в течение нескольких дней, а не недель», — сказал один высокопоставленный европейский дипломат.

По словам другого собеседника агентства, идея состоит в том, чтобы «расставить все точки над «i», включая «более здоровый» диалог между Киевом и Вашингтоном, чьи отношения резко ухудшились после перепалки президентов в Белом доме 28 февраля. После этого США приостановили военную помощь и предоставление разведданных Украине. 

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Владимир Зеленский, Кир Стармер и Эмманюэль Макрон (слева на право)&nbsp;

Reuters отмечает, что такой план открывает дверь для переговоров между Францией, Британией и США, но не ясно, будет ли в них участвовать украинская сторона. Лондон и Париж считают, что Вашингтон нужен для обеспечения гарантий безопасности в будущем, пишет агентство.

Daily Mail писала, что президент Франции Эмманюэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер готовы на следующей неделе отправиться в Вашингтон с украинским президентом Владимиром Зеленским, чтобы выступить «единым фронтом».

Завершение разработки военных аспектов ожидается в течение следующей недели, рассказал один из европейских дипломатов. Детали плана не уточняются. Источники Reuters говорят, что одним из вариантов является частичное перемирие на месяц, которое охватывает воздух, море и удары по энергетической инфраструктуре, но не наземные боевые действия.

Подобный план, разрабатываемый вместе с британским премьер-министром Киром Стармером, озвучивал 3 марта президент Франции Эмманюэль Макрон. На первом этапе инициатива предусматривает «перемирие на уровне воздуха, моря и энергетической инфраструктуры» в течение месяца и только после достижения мирного соглашения — размещение европейских миротворцев. Макрон рассказывал, что пытался убедить президента США Дональда Трампа сменить подход на этот вариант.

5 марта президент Франции выступил против «слишком хрупкого перемирия» на Украине, заявив, что мир «не может быть построен любой ценой и под российским диктатом и не может быть капитуляцией Украины». Он вновь выступил за размещение европейских войск после достижения мирного соглашения, а также объявил, что на следующей неделе Франция соберет начальников штабов стран, готовых «гарантировать будущий мир на Украине».

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Франция Великобритания Украина США мирный план
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