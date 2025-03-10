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Военная операция на Украине ,  
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CNN сообщил о новых переговорах России и США в Саудовской Аравии

CNN: представители России и США проведут новую встречу в Саудовской Аравии
Сюжет
Военная операция на Украине
Представители США намерены отдельно встретиться с делегациями России и Украины на этой неделе в Саудовской Аравии, сообщает CNN. Украино-американская встреча состоится 11 марта. В МИДе опровергают новый раунд переговоров
Виды Эр-Рияда
Виды Эр-Рияда (Фото: Bernd von Jutrczenka / DPA / Global Look Press)

Представители США на этой неделе встретятся в Саудовской Аравии не только с делегацией Украины, но и с российской, передает CNN со ссылкой на источник.

Во встрече будут участвовать высокопоставленные чиновники администрации президента Дональда Трампа, сказал собеседник телеканала. По его словам, она состоится отдельно от переговоров представителей США с украинскими представителями.

Кто будет участвовать в переговорах, источник не уточнил. Российскими представителями на предыдущей встрече были помощник президента Юрий Ушаков, глава МИДа Сергей Лавров и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Новый раунд переговоров России и США в Саудовской Аравии на этой неделе не планируется, сообщила РБК представитель МИД России Мария Захарова.

Саудовская Аравия подтвердила, что организует переговоры США и Украины
Политика
Джидда,&nbsp;Саудовская Аравия

Делегации России и США уже встречались 18 февраля в Эр-Рияде, это были первые масштабные переговоры представителей двух стран за несколько лет. На встрече обсуждались в том числе урегулирование конфликта на Украине, а также вопросы двухсторонних отношений.

11 марта американская и украинская делегации должны встретиться в Джидде (также Саудовская Аравия). В Вашингтоне заявили, что цель этой встречи — создать почву для мирного соглашения и первоначального прекращения огня. Однако украинская сторона опасается, что встреча может закончиться шантажом, тактикой затягивания или попыткой американского президента Дональда Трампа добиться уступок, выгодных России, писал The Economist.

Это первая официальная встреча представителей США и Украины после перепалки Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме. Киев будут представлять в том числе глава офиса украинского лидера Андрей Ермак, глава МИДа Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров, а Вашингтон — госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и посланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. Саудовскую Аравию в начале недели посетит и Зеленский.

Несколько чиновников в беседе с The Economist предположили, что, если переговоры Украины и США провалятся, у Киева вряд ли будет еще один шанс. Провал может спровоцировать еще большее давление со стороны Вашингтона, писало издание.

В случае провала Соединенные Штаты навяжут Украине «то, что они и Россия решат», убеждены собеседники журнала. Зеленский исключал заключение соглашения о прекращении огня в обмен на территориальные уступки. Россия оценивает отказ Киева от уступок как «нежелание воспринимать реальное положение дел на земле», говорили в Кремле.

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Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Саудовская Аравия переговоры США Военная операция на Украине Украина
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