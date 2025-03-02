Британия выделит Украине £1,6 млрд на покупку 5 тыс. ракет ПВО

Союзники продолжат поддерживать Украину в оборонном плане, но одновременно они разрабатывают план прекращения боевых действий и поддержания мира с участием западных войск, сказал Стармер

Премьер-министр Испании Педро Санчес, президент Финляндии Александр Стубб и президент Украины Владимир Зеленский на саммите европейских лидеров в Ланкастер-хаусе в Лондоне (Фото: Javad Parsa / NTB / Reuters) Премьер-министр Польши Дональд Туск (Фото: Toby Melville / Getty Images) Президент Франции Эмманюэль Макрон (Фото: Toby Melville / Getty Images) Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Великобритании Кир Стармер (Фото: Toby Melville / Reuters) Aедеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Фото: Toby Melville / Getty Images) Владимир Зеленский и Кир Стармер (Фото: Toby Melville / Reuters) Председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони и премьер-министр Великобритании Кир Стармер (Фото: Ben Whitley / Getty Images) Задний ряд слева направо: генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов Дик Схооф, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, премьер-министр Чехии Петр Фиала, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Средний ряд слева направо: премьер-министр Испании Педро Санчес, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Антонио Коста, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, исполняющий обязанности президента Румынии Илие Болоян. Передний ряд слева направо: президент Финляндии Александр Стубб, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кейр Стармер, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск во время саммита в Ланкастер-хаус в Лондоне (Фото: Justin Tallis / Reuters) Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо (Фото: Sean Kilpatrick / Keystone Press Agency / Global Look Press) Лидеры европейских стран на саммите в Лондоне (Фото: Justin Tallis / Reuters) Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Фото: Toby Melville / Getty Images) Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте (Фото: Toby Melville / Getty Images)

Великобритания направит £1,6 млрд на закупку Украиной 5 тыс. ракет ПВО, сообщил премьер королевства Кир Стармер по итогам встречи с европейскими лидерами, на которой присутствовал и президент Украины Владимир Зеленский.

Он уточнил, что средства пойдут на финансирование британского экспорта и позволят создать рабочие места в оборонном секторе Соединенного Королевства.

«Великобритания, Франция и другие страны будут работать с Украиной над планом по прекращению боевых действий», — сказал он (цитата по The Independent).

Стармер отметил, что Лондон готов защищать мир на Украине — это подразумевает и присутствие «сапог на земле», и «самолетов в воздухе», передает Sky News. «Мы готовы делать это вместе с другими», — сказал он. Необходимость участия других стран в обеспечении мира он объяснил тем, что ранее без такой поддержки режим прекращения огня нарушался.

Политик отметил, что союзникам нужно «поставить Украину в максимально выгодное положение», для этого участники встречи договорились продолжать военную помощь и «усиливать экономическое давление» на Россию. Он добавил, что «любая сделка должна подкрепляться силой», и в случае заключения мира союзники продолжат укреплять оборонный потенциал Украины.

Немецкий канцлер Олаф Шольц после встречи также сказал, что Украине нужна «сильная армия» для защиты. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Европу нужно «срочно перевооружить», следует массово активизировать военное производство и инвестиции.

Во встрече в общей сложности участвовали более 15 европейских лидеров, а также премьер Канады Джастин Трюдо и генсек НАТО Марк Рютте. У Зеленского после саммита началась встреча с королем Карлом III.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что к власти в США пришли люди, которые прямо говорят, что «хотят закончить все войны, хотят мира», но в Европе требуют «продолжения банкета» в виде войны. Говоря об идее Франции и Великобритании направить миротворцев на Украину, он сказал, что это «наглость», поскольку Россию никто не спрашивает. Прежде он называл такое развитие событий неприемлемым.