Британия выделит Украине £1,6 млрд на покупку 5 тыс. ракет ПВО
Великобритания направит £1,6 млрд на закупку Украиной 5 тыс. ракет ПВО, сообщил премьер королевства Кир Стармер по итогам встречи с европейскими лидерами, на которой присутствовал и президент Украины Владимир Зеленский.
Он уточнил, что средства пойдут на финансирование британского экспорта и позволят создать рабочие места в оборонном секторе Соединенного Королевства.
«Великобритания, Франция и другие страны будут работать с Украиной над планом по прекращению боевых действий», — сказал он (цитата по The Independent).
Стармер отметил, что Лондон готов защищать мир на Украине — это подразумевает и присутствие «сапог на земле», и «самолетов в воздухе», передает Sky News. «Мы готовы делать это вместе с другими», — сказал он. Необходимость участия других стран в обеспечении мира он объяснил тем, что ранее без такой поддержки режим прекращения огня нарушался.
Политик отметил, что союзникам нужно «поставить Украину в максимально выгодное положение», для этого участники встречи договорились продолжать военную помощь и «усиливать экономическое давление» на Россию. Он добавил, что «любая сделка должна подкрепляться силой», и в случае заключения мира союзники продолжат укреплять оборонный потенциал Украины.
Немецкий канцлер Олаф Шольц после встречи также сказал, что Украине нужна «сильная армия» для защиты. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Европу нужно «срочно перевооружить», следует массово активизировать военное производство и инвестиции.
Во встрече в общей сложности участвовали более 15 европейских лидеров, а также премьер Канады Джастин Трюдо и генсек НАТО Марк Рютте. У Зеленского после саммита началась встреча с королем Карлом III.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что к власти в США пришли люди, которые прямо говорят, что «хотят закончить все войны, хотят мира», но в Европе требуют «продолжения банкета» в виде войны. Говоря об идее Франции и Великобритании направить миротворцев на Украину, он сказал, что это «наглость», поскольку Россию никто не спрашивает. Прежде он называл такое развитие событий неприемлемым.
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