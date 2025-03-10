Трамп выразил надежду на успешный исход переговоров с Украиной в Джидде

Дональд Трамп (Фото: Annabelle Gordon / Reuters)

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на хорошие результаты переговоров делегаций США и Украины в Саудовской Аравии. Его слова приводит Reuters.

«Я думаю, что на этой неделе мы добьемся большого прогресса», — сказал он.

Трамп отметил, что Украина «подпишет соглашение о полезных ископаемых». «Но я хочу, чтобы они хотели мира. Они не проявили этого в той мере, в какой должны были», — добавил он.

После перепалки в Белом доме 28 февраля США заморозили военную помощь Украине, а также приостановили обмен разведданными. После прекращения военной поддержки украинский лидер заверил, что готов «работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира».

Во вторник, 11 марта, американская и украинская делегации должны провести встречу в Джидде. В Вашингтоне целью переговоров назвали создание почвы для мирного соглашения и первоначального прекращения огня.

По данным The Economist, украинская сторона опасается, что встреча может закончиться шантажом, тактикой затягивания или попыткой Трампа добиться уступок, выгодных России. Собеседники издания отметили, что в случае провала переговоров у Киева вряд ли будет еще один шанс и Соединенные Штаты навяжут Украине «то, что они и Россия решат».