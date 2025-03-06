Кремль согласился с Рубио насчет «прокси-войны» России и США на Украине

Песков согласился с утверждением Рубио, что конфликт на Украине — «прокси-война» Москвы и Вашингтона, которая должна быть завершена. Он также отказался считать США дружественной России страной

Марко Рубио (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

В Кремле согласны с оценкой главы Госдепа Марко Рубио, который назвал конфликт на Украине «прокси-войной» между Россией и США, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы можем и хотим с этим согласиться, и мы соглашаемся с этим. Так и есть», — ответил Песков.

По его мнению, участниками конфликта на Украине являются Россия и коллективный Запад во главе с США. Заявление Рубио созвучно позиции Москвы, в частности, о том, что настало время прекращения боевых действий, подчеркнул Песков.

На вопрос, стали ли США дружественной России страной «с традиционными ценностями» после появления Рубио в эфире телеканала Fox News с крестом на лбу, Песков ответил отрицательно. По его словам, США являются государством, с которым Россия сейчас пытается восстановить двусторонние отношения, а «вероисповедания человека — это право каждого».

Госсекретарь США ранее заявил Fox News, что конфликт на Украине — это «прокси-война» между Вашингтоном, который помогает Киеву, и Москвой, она зашла в тупик и должна быть окончена.

После возвращения в Белый дом Дональда Трампа США провели первые официальные переговоры с Россией с начала военной операции на Украине. Стороны договорились о восстановлении численности посольств и создании рабочей группы по урегулированию конфликта. Позднее Вашингтон остановил военную помощь и обмен разведданными с Киевом.

Как писало Politico, ЕС оценивает эти события как самый серьезный кризис с 1945 года и считает, что «США встали на сторону России». На этом фоне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила план по перевооружению Евросоюза на €800 млрд. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Россия «превратила украинский конфликт в глобальный» и стала угрозой для Европы на долгие годы. Украина говорит о готовности к урегулированию при условии обеспечения гарантий безопасности со стороны Запада.