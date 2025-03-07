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Военная операция на Украине ,  
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Дуда предложил Европе направить на Украину полицейских и саперов

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Военная операция на Украине

Отправка на Украину полицейских и саперов из Европы была бы более гибким решением, чем направление в страну миротворческого контингента. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда после переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте в Брюсселе.

«К сожалению, на Украине есть много неразорвавшихся боеприпасов, и в этом случае европейский контингент, я говорю больше о полицейских силах и саперах, мог бы следить за миром и порядком. Это могло бы быть более подходящим и гибким решением», — сказал он.

Дуда в то же время допустил наличие миротворцев на линии разграничения под мандатом Совета Безопасности ООН при согласии Москвы и Киева.

Турция сообщила о готовности обсуждать отправку миротворцев на Украину
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

Ранее Франция и Великобритания выступили с предложением создать формат «Европа плюс», государства которого примут участие в вероятном размещении миротворцев на Украине. Италия не поддержала этот план.

В четверг, 6 марта, о готовности обсуждать отправку миротворцев на Украину сообщили в Минобороны Турции. Направление миротворческого контингента на Украину также допустил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.

Варшава неоднократно заявляла, что против отправки миротворцев на Украину. В конце февраля это вновь отметил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Россия считает развертывание на Украине миротворческих сил из стран НАТО неприемлемым. Российский МИД ранее предупредил, что Москва негативно относится к идее ввести европейский миротворческий контингент на территорию Украины и расценивает это как шаг к эскалации конфликта.

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Теги
Анджей Дуда Польша Украина НАТО Марк Рютте
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