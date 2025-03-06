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Турция сообщила о готовности обсуждать отправку миротворцев на Украину

Турция готова к обсуждению отправки миротворцев на Украину. Москва выступает против размещения там военнослужащих из ЕС и НАТО
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Размещение миротворцев на территории Украины будет обсуждаться всеми заинтересованными сторонами, если такой шаг сочтут необходимым для установления региональной стабильности и мира. Об этом сообщили представители Минобороны Турции на еженедельном брифинге, передают Gazete Oksijen, Türkiye Gazetesi и Milliyet.

«Мы твердо верим, что справедливый и прочный мир может быть достигнут путем равного и справедливого представительства обеих сторон. В этом процессе наша страна продолжит поддерживать региональный мир, сохранение Черного моря как моря мира и любые конструктивные инициативы, направленные на восстановление Украины», — сказал представитель ведомства.

Неделей ранее Bloomberg выяснил, что размещение турецких миротворцев обсудил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с украинским коллегой Владимиром Зеленским и главой МИД России Сергеем Лавровым. Источники агентства подчеркнули, что Анкара не примет участия в миротворческой миссии, если не будет приглашена на все консультации и обсуждения этого вопроса.

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Миротворческие операции остаются одним из наиболее эффективных инструментов в распоряжении международного сообщества для защиты международного мира и стабильности, говорится в справке турецкого МИДа. Он отмечает, что Анкара активно участвует миротворческих операциях ООН с 1950-х годов, когда продолжалась корейская война.

Российские власти категорически отвергают возможность развертывания на Украине войск стран Евросоюза или НАТО.

«Потому что, какими бы флагами ни прикрывалась эта операция — евросоюзовским, национальными флагами стран — поставщиков контингентов, какие бы там шевроны, вплоть до бандеровских, ни наклеивались на рукава униформы, все равно это будут натовские войска», — сказал Лавров в начале марта.

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Турция миротворцы
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