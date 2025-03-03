Трампу представят группу «Европа плюс» по отправке миротворцев на Украину

Франция и Великобритания представят Трампу группу стран «Европа-плюс», готовую участвовать в размещении миротворцев на Украине и обеспечении гарантий безопасности. О плане говорили Макрон и Стармер, но деталей о группе не привели

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Великобритания и Франция в ближайшие дни намерены представить президенту США Дональду Трампу группу стран «Европа-плюс». Ее государства будут готовы участвовать в вероятном размещении миротворцев на Украине, а также обеспечить гарантии безопасности, пишет Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

Кроме европейских держав в группу потенциально может войти и Канада, сказали изданию собеседники.

Британский премьер Кир Стармер ранее говорил, что Лондон и Париж предложат свой план прекращения боевых действий, составленный вместе с Украиной и «возможно, еще одной или двумя странами». Президент Франции Эмманюэль Макрон накануне раскрыл детали этого плана. Он предполагает «перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре», которое продлится месяц. Размещение европейских военных в качестве миротворцев предусмотрено только на втором этапе.

И Москва, и Киев вариант с заморозкой конфликта исключают. По мнению Трампа, для поддержания мира миротворческий контингент должен быть размещен на Украине в формате, который устроит все стороны. Республиканец также выступает за то, чтобы за предоставление Украине военной помощи, в том числе за размещение миротворцев, в будущем отвечала Европа.

Развертывание на Украине миротворческих сил из стран НАТО неприемлемо для Москвы, говорил глава российского МИДа Сергей Лавров. Ведомство предупреждало, что Россия негативно относится к идее ввести европейский миротворческий контингент на территорию Украины и расценивает это как шаг к эскалации конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский изначально запрашивал размещение на Украине 200 тыс. миротворцев, однако затем снизил требования до 100 тыс. Киев добивается от Запада гарантий безопасности для начала мирного урегулирования.

В Лондоне 2 марта прошел саммит европейских лидеров, по итогам которого было принято решение создать «коалицию желающих» поддержать Украину, в том числе в военном плане. В Европе требуют «продолжения банкета» в виде войны, в то время как США стремятся к миру, заявил в день встречи Лавров.