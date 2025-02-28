Глава МИД Польши исключил отправку миротворцев на Украину

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Польша не планирует направлять на Украину миротворцев даже в том случае, если конфликт будет урегулирован и украинская сторона запросит миротворческую миссию. Об этом в интервью японскому общественному телевидению (NHK) заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

«Важнейшей задачей для нас является защита границ с Россией и с Белоруссией», — сказал глава польского МИДа. Также Сикорский добавил, что Польша готова оказывать логистическую поддержку странам, которые направят миротворцев на Украину. По его словам, для этого Варшава предоставит свои аэродромы и железнодорожную дорогу.

Говоря о переговорах по прекращению огня на Украине, Сикорский заявил, что они «будут гораздо сложнее, чем полагают некоторые».

Варшава неоднократно отвергала отправку польских военных на Украину. В частности, в феврале премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша не планирует отправку войск на Украину в качестве миротворцев, но готова поддержать другие страны логистически и политически.

17 февраля The Washington Post сообщила, что численность «сил сдерживания», которые Европа может разместить в рамках мирного урегулирования на Украине, может составить до 30 тыс. военных. Из них около 10 тыс. человек может выделить Франция.