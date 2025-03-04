Италия не поддержала Францию и Британию в отправке миротворцев на Украину

Джорджа Мелони (Фото: Ben Whitley / Getty Images)

Италия не будет отправлять своих военных в качестве миротворцев на Украину, заявила премьер-министр страны Джорджа Мелони.

Накануне Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников сообщил, что Великобритания и Франция в ближайшие дни намерены представить президенту США Дональду Трампу группу стран «Европа плюс», готовых участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине.

«По предложению об отправке европейских солдат, выдвинутому Францией и Великобританией, Италия выразила свои недоумения. На мой взгляд, это очень сложная вещь в реализации, я не убеждена в эффективности; это причина, по которой, как вы знаете, мы сказали, что мы не будем отправлять итальянских солдат на Украину», — отметила она.

Мелони также добавила, что «в конце концов, все разделяют одну и ту же цель», которая заключается в том, чтобы «принести мир Украине».

Премьер Италии была единственным европейским лидером, который присутствовал на инаугурации Трампа 20 января. Она также поддерживает дружеские отношения с бизнесменом и главой Департамента эффективности госуправления (DOGE) Илоном Маском. После того как Трамп обрушился с критикой на украинского лидера Владимира Зеленского, из-за того что на Украине не были проведены президентские выборы, Мелони также перестала публично упоминать президента Украины.

Накануне о готовности отправить миротворцев на Украину заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. По его словам, Британия будет играть ведущую роль при необходимости вместе с другими в отправке наземных войск. Премьер добавил, что для успеха такой миссии необходима сильная поддержка США.

Россия считает развертывание на Украине миротворческих сил из стран НАТО неприемлемым. Российский МИД ранее предупредил, что Москва негативно относится к идее ввести европейский миротворческий контингент на территорию Украины и расценивает это как шаг к эскалации конфликта.