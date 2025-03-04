 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Италия не поддержала Францию и Британию в отправке миротворцев на Украину

Сюжет
Военная операция на Украине
Джорджа Мелони
Джорджа Мелони (Фото: Ben Whitley / Getty Images)

Италия не будет отправлять своих военных в качестве миротворцев на Украину, заявила премьер-министр страны Джорджа Мелони.

Накануне Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников сообщил, что Великобритания и Франция в ближайшие дни намерены представить президенту США Дональду Трампу группу стран «Европа плюс», готовых участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине.

«По предложению об отправке европейских солдат, выдвинутому Францией и Великобританией, Италия выразила свои недоумения. На мой взгляд, это очень сложная вещь в реализации, я не убеждена в эффективности; это причина, по которой, как вы знаете, мы сказали, что мы не будем отправлять итальянских солдат на Украину», — отметила она.

Мелони также добавила, что «в конце концов, все разделяют одну и ту же цель», которая заключается в том, чтобы «принести мир Украине».

Премьер-министр Австралии допустил отправку миротворцев на Украину
Политика
Фото:Инна Вареница / Reuters

Премьер Италии была единственным европейским лидером, который присутствовал на инаугурации Трампа 20 января. Она также поддерживает дружеские отношения с бизнесменом и главой Департамента эффективности госуправления (DOGE) Илоном Маском.

После того как Трамп обрушился с критикой на украинского лидера Владимира Зеленского, из-за того что на Украине не были проведены президентские выборы, Мелони также перестала публично упоминать президента Украины.

Накануне о готовности отправить миротворцев на Украину заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. По его словам, Британия будет играть ведущую роль при необходимости вместе с другими в отправке наземных войск. Премьер добавил, что для успеха такой миссии необходима сильная поддержка США.

Россия считает развертывание на Украине миротворческих сил из стран НАТО неприемлемым. Российский МИД ранее предупредил, что Москва негативно относится к идее ввести европейский миротворческий контингент на территорию Украины и расценивает это как шаг к эскалации конфликта.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Персоны
Италия Джорджа Мелони Франция Великобритания миротворцы Украина
Джорджа Мелони фото

Джорджа Мелони

политик, премьер-министр Италии
15 января 1977 года
Материалы по теме
Премьер-министр Австралии допустил отправку миротворцев на Украину
Политика
Стармер заявил о готовности Британии отправить миротворцев на Украину
Политика
Трампу представят группу «Европа плюс» по отправке миротворцев на Украину
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 марта
EUR ЦБ: 92,85 (+1,29) Инвестиции, 03 мар, 18:13 Курс доллара на 4 марта
USD ЦБ: 89,25 (+0,99) Инвестиции, 03 мар, 18:13
Лыжники Устюгов и Терентьева победили в спринте на чемпионате РоссииСпорт, 14:59
В ФМБА сообщили о запуске вакцины против колоректального рака с 2025 годаОбщество, 14:55
Полуторагодовалая девочка отравилась наркотиками в Нижнем НовгородеОбщество, 14:52
Названа доля россиян, считающих вложение в недвижимость выгоднее вкладовНедвижимость, 14:46
На ведущую Таратуту завели дело об уклонении от обязанностей иноагентаОбщество, 14:41
Аналитики «Цифра брокер» выбрали топ-5 облигаций для покупки в мартеИнвестиции, 14:40
Решетников призвал расширить географию привлечения трудовых мигрантовЭкономика, 14:38
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 14:33
Трансляцию Reuters из центра Киева остановили после обращения в СБУПолитика, 14:27
Минцифры для борьбы с аферистами не будет собирать записи голосов россиянОбщество, 14:25
Как телефоны IXIUS защищают данные своих владельцевОтрасли, 14:24
Starbucks зарегистрировала в России свой логотипВино, 14:22
МИД Польши заявил о приостановке США помощи Украине без консультацийПолитика, 14:18
Лукашенко поручил найти в Белоруссии редкоземельные металлыПолитика, 14:17