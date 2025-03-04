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Военная операция на Украине ,  
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Премьер-министр Австралии допустил отправку миротворцев на Украину

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Инна Вареница / Reuters
Фото: Инна Вареница / Reuters

Австралия готова рассмотреть предложения по развертыванию миротворческого контингента на Украине, заявил премьер-министр страны Энтони Альбанезе, передает телеканал ABC.

«В настоящее время ведется обсуждение потенциального миротворческого контингента, и, с точки зрения моего правительства, мы готовы рассмотреть любые предложения», — сказал он.

Альбанезе добавил, что Австралия хочет, чтобы «на Украине был мир». По его словам, австралийские миротворцы в последние десятилетия сыграли важную роль в стабилизации ситуации в нескольких зарубежных странах.

Премьер сделал такое заявление после того, как накануне в правительстве страны заявили, что Австралия рассмотрит любые предложения по Украине, но «развертывание австралийских войск для поддержки миротворческих сил на Украине в настоящее время не рассматривается», пишет ABC.

Трампу представят группу «Европа плюс» по отправке миротворцев на Украину
Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

3 марта агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников сообщило, что Великобритания и Франция в ближайшие дни намерены представить президенту США Дональду Трампу группу стран «Европа плюс». Ее государства будут готовы участвовать в вероятном размещении миротворцев на Украине. Кроме европейских держав, в группу потенциально может войти и Канада, сказали изданию собеседники.

О готовности отправить миротворцев на Украину также заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Москва считает развертывание на Украине миротворческих сил из стран НАТО неприемлемым. Российский МИД ранее предупредил, что Россия негативно относится к идее ввести европейский миротворческий контингент на территорию Украины и расценивает это как шаг к эскалации конфликта.

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Теги
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