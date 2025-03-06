Главы стран ЕС обсудят на саммите проблему транзита газа через Украину

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Президенты и премьер-министры стран — участниц Евросоюза (ЕС) намерены обсудить на проходящем в Брюсселе саммите ЕС разрешение проблемы с транзитом российского газа через Украину. Об этом сообщает чешское информационное агентство ČTK со ссылкой на итоговую версию документа.

Согласно документу, инициатором переговоров выступил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Ранее Фицо предупредил, что заблокирует решение саммита Европейского союза об одобрении финансовой и военной помощи Украине, если вопрос о возобновлении транзита газа не будет решен.

«Может случиться, что я заблокирую принятие решений, которые касаются финансовой и военной помощи Украине», — говорил Фицо. Также он потребовал добавить в коммюнике саммита положение о немедленном прекращении огня в зоне конфликта.

Фицо не первый раз высказывает подобную позицию. 1 марта он заявил о необходимости возобновить поставки газа через Украину в Словакию и Западную Европу.

1 января 2025 года истек срок поставок российского газа в страны Европы через Украину, транзит остановился. Украинское Минэнерго оценило это как «историческое событие» и отметило, что такой шаг был сделан «в интересах национальной безопасности» Украины.

В «Газпроме» спрогнозировали, что к началу следующего зимнего сезона подземные хранилища (ПХГ) Европы опустеют. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), в последний день календарной зимы в европейских ПХГ оставалось 39,2 млрд куб. м газа, что составляло 38,5% от объема хранилищ. Этот показатель на 24,3 млрд куб. м меньше, чем год назад, пояснили в «Газпроме».

В компании указали и на то, что вырос средний темп отбора газа — в текущем году он был выше на 36%, чем показатель прошлого сезона, а также больше среднего за предыдущие десять лет на 22%.