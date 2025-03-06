В Чехии признали неготовность ЕС поддерживать Украину как раньше

Страны Евросоюза не готовы поддерживать Украину на том же уровне, что и раньше, считает чешский премьер. По мнению Фиала, основной проблемой в достижении консенсуса станут препятствия со стороны Братиславы и Будапешта

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Поддержка Украины на сегодняшнем саммите Евросоюза не будет столь сильной, как на предыдущих встречах европейских лидеров. С таким прогнозом выступил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

В разговоре с журналистами перед отъездом в Брюссель Фиала заявил, что «не хочет рисовать мрачную картину», но странам ЕС, судя по всему, не удастся достичь консенсуса по поддержке Украины. Он напомнил о позиции Словакии и Венгрии, которые ранее неоднократно блокировали помощь Киеву.

«На этот раз мы, скорее всего, не достигнем полного согласия в Брюсселе относительно следующих шагов по поддержке Украины», — заявил Фиала (цитата по iDNES). По мнению чешского премьера, не стоит рассчитывать, что Братислава и Будапешт изменят свой подход.

Фиала подчеркнул, что в текущих условиях важно развивать отношения не только внутри Евросоюза, но и со странами, которые не входят в объединение, например с Великобританией, Норвегией и Канадой. «Мы находимся на переломном этапе, международный порядок меняется, и необходимо использовать форматы, отличные от стандартных. Нам необходима эффективность», — добавил он.

Созвать саммит для обсуждения поддержки Украины страны ЕС решили после того, как США объявили о приостановке военной помощи Киеву. Одним из вопросов, которые лидеры ЕС должны обсудить, станет восстановление транзита российского газа через Украину. На этом настаивает премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он заявил, что в таком случае Словакия не будет блокировать принятие документов по итогам саммита.

Наложить вето на итоговое решение саммита по оказанию Украине большего объема помощи в очередной раз может Венгрия. Возможность обойти ожидаемое решение венгерских властей страны ЕС начали искать еще до начала саммита, писал Bloomberg. По словам источников агентства, обсуждаются варианты с «коалицией желающих», где влияние Будапешта будет исключено.