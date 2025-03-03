Фицо пригрозил заблокировать решение саммита ЕС по Украине

Фото: Robert Nemeti / Getty Images

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил, что заблокирует решение саммита Европейского союза об одобрении финансовой и военной помощи Украине, который состоится 6 марта, сообщили České noviny.

Словацкий премьер требует, чтобы на саммите лидеры ЕС призвали Украину возобновить транзит газа через территорию в Словакию и другие страны сообщества.

«Может случиться, что я заблокирую принятие решений, которые касаются финансовой и военной помощи Украине», — сказал Фицо. Также он потребовал добавить в коммюнике саммита положение о немедленном прекращении огня в зоне конфликта.



Подобную позицию Фицо высказывает не впервые. 1 марта он заявил о необходимости возобновить поставки газа через Украину в Словакию и Западную Европу. «Обеспечить конкурентоспособность Европы невозможно, если поставки российского газа через Украину не будут восстановлены», — писал он. Тогда Фицо подчеркнул, что не собирается поддерживать Украину ни в финансовом, ни в военном плане.

Позицию Фицо разделяет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который в преддверии саммита призвал ЕС начать прямые переговоры с Россией после завершения конфликта. Украина прекратила транзит российского газа в начале этого года после окончания срока действия контракта с российской стороной. Спустя месяц Украина начала импорт газа из-за его нехватки в хранилищах.