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Военная операция на Украине ,  
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Фицо пригрозил заблокировать решение саммита ЕС по Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Robert Nemeti / Getty Images
Фото: Robert Nemeti / Getty Images

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил, что заблокирует решение саммита Европейского союза об одобрении финансовой и военной помощи Украине, который состоится 6 марта, сообщили České noviny.

Словацкий премьер требует, чтобы на саммите лидеры ЕС призвали Украину возобновить транзит газа через территорию в Словакию и другие страны сообщества.

«Может случиться, что я заблокирую принятие решений, которые касаются финансовой и военной помощи Украине», — сказал Фицо. Также он потребовал добавить в коммюнике саммита положение о немедленном прекращении огня в зоне конфликта.

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Подобную позицию Фицо высказывает не впервые. 1 марта он заявил о необходимости возобновить поставки газа через Украину в Словакию и Западную Европу. «Обеспечить конкурентоспособность Европы невозможно, если поставки российского газа через Украину не будут восстановлены», — писал он. Тогда Фицо подчеркнул, что не собирается поддерживать Украину ни в финансовом, ни в военном плане.

Позицию Фицо разделяет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который в преддверии саммита призвал ЕС начать прямые переговоры с Россией после завершения конфликта. Украина прекратила транзит российского газа в начале этого года после окончания срока действия контракта с российской стороной. Спустя месяц Украина начала импорт газа из-за его нехватки в хранилищах.

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Роберт Фицо ЕС конфликт на Украине Россия прекращение огня
Роберт Фицо фото

Роберт Фицо

политик, премьер-министр Словакии
15 сентября 1964 года
Виктор Орбан фото

Виктор Орбан

политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
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