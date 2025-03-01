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Политика ,  
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Фицо заявил, что Словакия не окажет Украину военной помощи

Словакия не собирается поддерживать Украину ни в финансовом, ни в военном плане, заявил премьер-министр Роберт Фицо на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

Фицо отметил, что Братислава сомневается в реалистичности стратегии «мира через силу» и настаивает на необходимости немедленного прекращения огня на Украине.

Премьер-министр Словакии также добавил, что необходимо восстановить транзит газа через Украину в Словакию и Западную Европу. «Обеспечить конкурентоспособность Европы невозможно, если поставки российского газа через Украину не будут восстановлены», — написал он.

Фицо сообщил о возобновлении поставок российского газа в Словакию
Политика
Роберт Фицо

В конце января Фицо пообещал, что Словакия наложит вето на финансовую помощь со стороны Евросоюза, прекратит продавать электроэнергию Украине и ограничит помощь украинским беженцам, если Киев не возобновит транзит российского газа.

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Роберт Фицо

политик, премьер-министр Словакии
15 сентября 1964 года
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