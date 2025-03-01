Фицо заявил, что Словакия не окажет Украину военной помощи
Словакия не собирается поддерживать Украину ни в финансовом, ни в военном плане, заявил премьер-министр Роберт Фицо на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).
Фицо отметил, что Братислава сомневается в реалистичности стратегии «мира через силу» и настаивает на необходимости немедленного прекращения огня на Украине.
Премьер-министр Словакии также добавил, что необходимо восстановить транзит газа через Украину в Словакию и Западную Европу. «Обеспечить конкурентоспособность Европы невозможно, если поставки российского газа через Украину не будут восстановлены», — написал он.
В конце января Фицо пообещал, что Словакия наложит вето на финансовую помощь со стороны Евросоюза, прекратит продавать электроэнергию Украине и ограничит помощь украинским беженцам, если Киев не возобновит транзит российского газа.
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