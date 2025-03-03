«Газпром» предупредил ЕС об опустевших хранилищах газа к следующей зиме

«Газпром» обратил внимание на сокращение запасов газа в хранилищах Европы и рост объема отбора. Так как число «надежных источников поставок газа» в Европу уменьшилось, подготовка к новой зиме будет сложной, прогнозирует компания

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«Газпром» прогнозирует, что к началу следующего зимнего сезона Европа придет с опустевшими подземными хранилищами газа (ПХГ), ей будет сложно должным образом подготовиться к новой зиме, говорится в сообщении в телеграм-канале компании.

«Европа ускоренно расходует запасы газа из подземных хранилищ. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE) на 28 февраля, последний день календарной зимы, в европейских ПХГ остается 39,2 млрд куб. м газа. Это 38,5% от объема хранилищ и на 24,3 млрд куб. м меньше, чем год назад», — отметили в «Газпроме».

Компания указала, что вырос и средний темп отбора газа — он выше того, что был в прошлом сезоне, на 36%, а также больше среднего за предыдущие десять лет на 22%.

В нынешнем году запасы, сделанные к этой зиме, были исчерпаны в январе, то есть забор проводился из запасов прошлых лет. По данным на 28 февраля, из ПХГ отобрали в 1,5 раза больше газа, чем было закачано летом, — 58 млрд куб. м. Также «Газпром» прогнозирует превышение показателей по отбору газа из хранилищ после окончания календарной зимы.

«Таким образом, к началу сезона закачки Европа подойдет с заметно опустевшими хранилищами. Учитывая сокращение надежных источников поставок газа, наполнить этим летом европейские ПХГ и основательно подготовиться к зиме будет сложно», — считают в «Газпроме».

С 1 января прекратился транзит российского газа через территорию Украины: истек соответствующий контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом», стороны не стали его продлевать. В ЕС сообщали, что «благодаря эффективной подготовительной работе и координации в регионе и за его пределами» не было «опасений по поводу безопасности поставок» в связи с остановкой транзита. «Поставки газа были обеспечены по альтернативным маршрутам (Германия, Италия) и за счет отбора из хранилищ», — указывала Еврокомиссия.

Часть стран, получавших российский газ через Украину, требуют решить вопрос с поставками, среди них Венгрия и Словакия. Будапешт пригрозил, что если Брюссель не будет соблюдать данные Венгрии гарантии энергобезопасности, то это повлияет на принимаемые страной решения по Украине.