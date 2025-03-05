Трамп рассказал о «важном письме» от Зеленского

В письме говорится о готовности Украины сесть за стол мирных переговоров и подписать ресурсную сделку с США. Также Трамп заявил о сигналах от России о готовности к миру

Дональд Трамп (в центре), Джей Ди Вэнс (слева), Майк Джонсон (справа) (Фото: Win McNamee / Reuters)

Президент США Дональд Трамп сообщил, что получил от украинского президента Владимира Зеленского «письмо», где тот выразил готовность начать мирный диалог. Об этом он заявил во время обращения к Конгрессу США. Трансляцию ведет Белый дом.

«В письме говорится: Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить долгосрочный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы», — сказал Трамп.

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Он отметил, что Россия также сигнализировала, что готова к миру. 12 февраля Трамп провел телефонный разговор с президентом Владимиром Путиным, 18 февраля прошла первая встреча делегаций двух стран в Эр-Рияде. В обоих случаях была затронута тема завершения конфликта на Украине.

«Сейчас время прекратить это безумие. <...> Сейчас время завершить эту бессмысленную войну», — сказал президент США.

Трамп также заявил, что в письме Зеленский выразил готовность подписать «соглашение о минералах и безопасности» в удобное для США время.

Американский президент после перепалки с Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля заявил, что украинский лидер не хочет мира. Они поспорили насчет украинского урегулирования, в итоге Трамп потребовал, чтобы украинская делегация покинула Белый дом. Также было сорвано подписание сделки по полезным ископаемым.

В обращении Трамп объявил, что на этой неделе он предпримет «исторические действия по резкому расширению производства критически важных минералов и редкоземельных металлов» в США.

4 марта Зеленский, который до этого не выражал готовности извиниться за случившееся в Белом доме, написал в Х, что ему «очень жаль, что так получилось» и что «пришло время все исправить». «Я и моя команда готовы работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира», — подчеркнул глава государства.