Трамп рассказал о «важном письме» от Зеленского
Президент США Дональд Трамп сообщил, что получил от украинского президента Владимира Зеленского «письмо», где тот выразил готовность начать мирный диалог. Об этом он заявил во время обращения к Конгрессу США. Трансляцию ведет Белый дом.
«В письме говорится: Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить долгосрочный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы», — сказал Трамп.
Он отметил, что Россия также сигнализировала, что готова к миру. 12 февраля Трамп провел телефонный разговор с президентом Владимиром Путиным, 18 февраля прошла первая встреча делегаций двух стран в Эр-Рияде. В обоих случаях была затронута тема завершения конфликта на Украине.
«Сейчас время прекратить это безумие. <...> Сейчас время завершить эту бессмысленную войну», — сказал президент США.
Трамп также заявил, что в письме Зеленский выразил готовность подписать «соглашение о минералах и безопасности» в удобное для США время.
Американский президент после перепалки с Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля заявил, что украинский лидер не хочет мира. Они поспорили насчет украинского урегулирования, в итоге Трамп потребовал, чтобы украинская делегация покинула Белый дом. Также было сорвано подписание сделки по полезным ископаемым.
В обращении Трамп объявил, что на этой неделе он предпримет «исторические действия по резкому расширению производства критически важных минералов и редкоземельных металлов» в США.
4 марта Зеленский, который до этого не выражал готовности извиниться за случившееся в Белом доме, написал в Х, что ему «очень жаль, что так получилось» и что «пришло время все исправить». «Я и моя команда готовы работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира», — подчеркнул глава государства.
Читайте РБК в Telegram.