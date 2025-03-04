Кремль оказался не в курсе намерений США смягчить санкции против России

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В Кремле ничего не слышали от властей США о намерении смягчить санкции против России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника и еще один источник сообщило, что США разрабатывают план потенциального смягчения антироссийских санкций.

«Пока преждевременно, наверное, о чем-то говорить: мы не слышали никаких официальных заявлений», — ответил Песков на вопрос, были ли между Россией и США консультации по поводу снижения санкционного давления.

Пресс-секретарь напомнил, что Кремль считает американские санкции против России незаконными. Песков также заявил, что для нормализации двухсторонних отношений «их нужно освобождать вот от этого негативного груза так называемых санкций».

По данным Reuters, Белый дом поручил Госдепартаменту и Минфину представить список санкций, которые могут быть смягчены, чтобы обсудить это с представителями России в ближайшие дни в рамках переговоров о нормализации дипломатических и экономических отношений, рассказали собеседники. По данным агентства, ведомства готовят предложение по снятию санкций с отдельных юридических и физических лиц, включая некоторых российских бизнесменов.

В январе республиканец пригрозил ужесточить санкции против России, если та не пойдет на сделку по Украине. В угрозах Трампа санкциями «нет ничего нового», «ему нравятся эти методы», а Россия остается готовой к «равноправному и взаимоуважительному диалогу», заявили тогда в Кремле.

Позже глава Белого дома не исключил, что «в какой-то момент» Вашингтон может отменить ограничения против Москвы.

12 февраля американский президент Дональд Трамп поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным. 18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей России и США. Еще одна встреча позднее состоялась в Стамбуле.