Что говорят в России, США и на Украине о переговорах в Эр-Рияде. Цитаты
18 февраля в столице Саудовской Аравии — Эр-Рияде — состоялись первые за несколько лет переговоры России и США. Москва и Вашингтон после них заявили о договоренностях стремиться к налаживанию сотрудничества и работе над урегулированием конфликта на Украине. ЕС и Киев к переговорам не привлекли. Что говорят про переговоры в России, США, на Украине и в Европе — в подборке РБК.
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