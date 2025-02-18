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Переговоры России и США ,  
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Что говорят в России, США и на Украине о переговорах в Эр-Рияде. Цитаты

В России, США и Украине оценили итоги переговоров в Саудовской Аравии
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Переговоры России и США

18 февраля в столице Саудовской Аравии — Эр-Рияде — состоялись первые за несколько лет переговоры России и США. Москва и Вашингтон после них заявили о договоренностях стремиться к налаживанию сотрудничества и работе над урегулированием конфликта на Украине. ЕС и Киев к переговорам не привлекли. Что говорят про переговоры в России, США, на Украине и в Европе — в подборке РБК.

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Саудовская Аравия Эр-Рияд переговоры Военная операция на Украине Сергей Лавров Стив Уиткофф Марко Рубио Кирилл Дмитриев Владимир Зеленский
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