Основатель Reddit вошел в группу по покупке подразделения TikTok в США

Алексис Оганян (Фото: Justin Sullivan / Getty Images)

Основатель Reddit Алексис Оганян присоединился к группе по покупке американской части социальной сети TikTok китайской компании ByteDance в качестве стратегического советника, специализирующегося на социальных сетях. Об этом объявил миллиардер Фрэнк Маккорт, передает Reuters.

Ранее Маккорт заявил, что планирует создать консорциум для приобретения американского подразделения социальной сети TikTok.

«У него (Оганяна. — РБК) обширный опыт работы в сфере социальных сетей, и я думаю, он хорошо понимает, как они развиваются. <...> В основном он может помочь в проверке, а также в популяризации того, что мы делаем», — сказал Маккорт.

По словам миллиардера, Оганян поможет продвигать инициативу Project Liberty о покупке американских активов TikTok, которую Маккорт называет «народным предложением» из-за планов запустить приложение на технологии, позволяющей пользователям контролировать использование и передачу своих данных.

По данным Forbes, состояние Маккорта составляет $1,4 млрд. В 2004 году Маккорт купил профессиональный бейсбольный клуб Los Angeles Dodgers, а восемь лет спустя продал команду за $2,2 млрд, что стало крупнейшей спортивной сделкой на то время. Полученные средства Маккорт инвестировал в недвижимость, спорт, технологии и СМИ через свою компанию McCourt Global. Издание не приводит данные о состоянии Оганяна. В настоящее время бизнесмен инвестирует более чем в 50 стартапов и консультирует их из Нью-Йорка.

В апреле 2024 года бывший президент США Джо Байден подписал законопроект, который запрещает TikTok в стране, если его владелец, китайская технологическая компания ByteDance, не продаст соцсеть в США в течение следующих 270 дней. В TikTok отметили, что законопроект о запрете приложения нарушает право на свободу слова для 170 млн пользователей в стране.

Помимо Маккорта пул инвесторов для покупки американского подразделения TikTok начал собирать бывший министр финансов Стивен Мнучин. Бизнесмен и глава департамента эффективности госуправления (DOGE) Илон Маск отказался участвовать в гонке за покупку TikTok, поскольку привык «создавать компании с нуля».

Президент США Дональд Трамп в феврале этого года подписал указ о создании суверенного фонда благосостояния, средства которого могут быть использованы для покупки американского подразделения TikTok.