 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Основатель Reddit вошел в группу по покупке подразделения TikTok в США

Алексис Оганян
Алексис Оганян (Фото: Justin Sullivan / Getty Images)

Основатель Reddit Алексис Оганян присоединился к группе по покупке американской части социальной сети TikTok китайской компании ByteDance в качестве стратегического советника, специализирующегося на социальных сетях. Об этом объявил миллиардер Фрэнк Маккорт, передает Reuters.

Ранее Маккорт заявил, что планирует создать консорциум для приобретения американского подразделения социальной сети TikTok.

«У него (Оганяна. — РБК) обширный опыт работы в сфере социальных сетей, и я думаю, он хорошо понимает, как они развиваются. <...> В основном он может помочь в проверке, а также в популяризации того, что мы делаем», — сказал Маккорт.

По словам миллиардера, Оганян поможет продвигать инициативу Project Liberty о покупке американских активов TikTok, которую Маккорт называет «народным предложением» из-за планов запустить приложение на технологии, позволяющей пользователям контролировать использование и передачу своих данных.

Илон Маск объяснил, почему не купит TikTok
Бизнес
Илон Маск

По данным Forbes, состояние Маккорта составляет $1,4 млрд. В 2004 году Маккорт купил профессиональный бейсбольный клуб Los Angeles Dodgers, а восемь лет спустя продал команду за $2,2 млрд, что стало крупнейшей спортивной сделкой на то время. Полученные средства Маккорт инвестировал в недвижимость, спорт, технологии и СМИ через свою компанию McCourt Global.

Издание не приводит данные о состоянии Оганяна. В настоящее время бизнесмен инвестирует более чем в 50 стартапов и консультирует их из Нью-Йорка.

В апреле 2024 года бывший президент США Джо Байден подписал законопроект, который запрещает TikTok в стране, если его владелец, китайская технологическая компания ByteDance, не продаст соцсеть в США в течение следующих 270 дней. В TikTok отметили, что законопроект о запрете приложения нарушает право на свободу слова для 170 млн пользователей в стране.

Помимо Маккорта пул инвесторов для покупки американского подразделения TikTok начал собирать бывший министр финансов Стивен Мнучин. Бизнесмен и глава департамента эффективности госуправления (DOGE) Илон Маск отказался участвовать в гонке за покупку TikTok, поскольку привык «создавать компании с нуля».

Президент США Дональд Трамп в феврале этого года подписал указ о создании суверенного фонда благосостояния, средства которого могут быть использованы для покупки американского подразделения TikTok.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Reddit TikTok США
Материалы по теме
Илон Маск объяснил, почему не купит TikTok
Бизнес
NBC News узнал, что Трамп назначил Вэнса посредником в продаже TikTok
Общество
Трамп создал фонд благосостояния США для возможной покупки TikTok
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 марта
EUR ЦБ: 92,85 (+1,29) Инвестиции, 18:13 Курс доллара на 4 марта
USD ЦБ: 89,25 (+0,99) Инвестиции, 18:13
Экс-вратарь сборной России Гилерме получил должность в «Локомотиве»Спорт, 20:25
Основатель Reddit вошел в группу по покупке подразделения TikTok в СШАБизнес, 20:08
Кадыров объявил в Чечне трехдневный траур в связи со смертью СайтиеваСпорт, 20:04
Ирландия рассмотрит изменения в правилах отправки войск за границуПолитика, 20:04
«Газпром» предупредил ЕС об опустевших хранилищах газа к следующей зимеПолитика, 20:03
Times узнала, что Лондон добивается от Украины «игры по правилам» с СШАПолитика, 20:01
Трамп проведет первый криптосаммит в Белом доме. Что об этом нужно знатьКрипто, 19:57
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Трамп назвал «худшее заявление» ЗеленскогоПолитика, 19:54
Объем торгов акциями и паями фондов на Мосбирже достиг рекорда в февралеИнвестиции, 19:52
Axios анонсировал совещание Трампа 3 марта по конфликту на УкраинеПолитика, 19:51
«Металлург» пропустил в концовке матча с «Ладой», но выиграл по буллитамСпорт, 19:43
В Казахстане предложили ограничить импорт яиц весной и летомЭкономика, 19:41
Миллиардер предсказал «сердечный приступ» у США из-за дефицита бюджетаЭкономика, 19:39
Главу тамбовского минздрава отстранили от должности после жалоб жителейПолитика, 19:30