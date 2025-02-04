Трамп создал фонд благосостояния США для возможной покупки TikTok

Трамп заявил, что фонд в том числе заняться и покупкой TikTok. Над приложением в США висит угроза запрета из-за того, что оно принадлежит китайской ByteDance, обсуждается продажа TikTok кому-либо в Соединенных Штатах

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Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании суверенного фонда благосостония, средства которого могут быть использованы для покупки американского подразделения TikTok, передает AP.

«Мы могли бы вложить это (TikTok. — РБК) в суверенный фонд благосостояния, <...> или мы делаем партнерство с очень богатыми людьми, много вариантов. <...> У нас есть много других вещей, которые мы могли бы внести в фонд», — сказал он.

По его словам, планируется создать много «богатств» для фонда, для США «пришло время» иметь такую структуру.

Глава Минфина Скотт Бессент уточнил, что на создание фонда будет идти в течение года. «Мы собираемся монетизировать активы США для американского народа», — заявил он.

США уже давно пытаются запретить TikTok, поскольку сервисом владеет китайская компания ByteDance. Вашингтон хочет, чтобы она продала американское подразделение американским же собственникам, так как власти считают сбор данных о пользователях TikTok в США угрозой национальной безопасности. Компания обещала, что не будет передавать их китайскому правительству, даже если Пекин этого потребует.

17 января Верховный суд страны признал законным запрет в стране этого видеоприложения. 19 января TikTok перестал работать в США в силу этого решения, но после того, как Трамп пообещал, что приложение сможет продолжить работу при условии передачи американскому государству 50% акций, оно снова стало доступно. 20 января он подписал указ, отсрочивший принятие решение по TikTok на 75 дней.

Среди компаний и лиц, которые выражали интерес к покупке приложения или может это сделать, называли бизнесмена Илона Маска (уже владеет соцсетью Х — ранее Twitter), разработчика ПО Oracle (обладает контролем над всеми техническими операциями TikTok в США), Microsoft (обсуждала возможность приобрести TikTok еще в 2020 году).

Трамп 3 февраля добавил, что проводил переговоры по поводу TikTok с несколькими людьми, решение может быть принято в феврале.