Илон Маск объяснил, почему не купит TikTok
Миллиардер Илон Маск рассказал, что не стремится приобретать соцсеть TikTok у китайской компании ByteDance, поскольку привык «создавать компании с нуля», а покупка Twitter стала исключением, передает Bloomberg.
«У меня нет никаких планов относительно того, что бы я делал, если бы у меня был TikTok», — пояснил он и уточнил, что не пользуется приложением.
По сведениям Bloomberg, китайские власти предпочли бы оставить TikTok в собственности ByteDance, но в связи с запретом приложения в США рассматривают вариант с продажей Илону Маску, близкому к президенту Дональду Трампу. Республиканец в конце января отсрочил на 75 дней действие закона, запрещающего работу TikTok в США и пообещал, что приложение сможет продолжить работу при условии передачи американскому государству 50% акций.
Трамп предполагал, что купить соцсеть мог бы Маск, и говорил об интересе к сделке со стороны корпорации Microsoft.
Во время первого президентского срока республиканец пытался запретить TikTok на территории США, пока им владеет китайская компания. «Соединенные Штаты должны предпринять агрессивные действия против владельцев TikTok, чтобы защитить нашу национальную безопасность», — говорилось в его указе. Однако суд посчитал, что Трамп не вправе издавать подобные указы, и запрет сняли.
Маск — богатейший человек мира с состоянием в размере $402 млрд.
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