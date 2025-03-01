Карин Кнайсль (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Бывшая министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль заявила, что Россия уже победила в военной операции на Украине.

По ее словам, победа России заключается в том, что страна выстояла, несмотря на то что Запад пророчил той распад на множество государств и падение гражданского общества.

«Для меня Россия победила в том смысле, что она не была побеждена. Шли разговоры о том, что Россию якобы могут сокрушить на поле боя, что она опустится на уровень Средневековья, что российское общество рухнет. Однако этого не произошло», — сказала экс-министр в интервью ТАСС.

Кнайсль отметила, что никто не ожидал увидеть Россию настолько стабильной. По ее словам, в стране не произошло никаких массовых восстаний, на которые рассчитывали политики в Европе.

«Мы часто слышали о том, что страна должна распасться на 40 новых государств, но этого тоже не произошло. С учетом перечисленных факторов я считаю, что да, Россия победила», — заключила Кнайсль, отвечая на вопрос корреспондента агентства.

Карин Кнайсль 60 лет. Родилась в Вене, но часть детства провела в Аммане (Иордания), где ее отец был личным пилотом короля Хусейна, а мать работала стюардессой. Получила образование в Австрии, Израиле, Иордании и Франции.



С 2017 по 2019 год занимала должность министра иностранных дел Австрии. В июне 2021-го вошла в совет директоров «Роснефти» в качестве независимого директора (ее кандидатуру выдвинуло российское правительство). Но чуть менее чем через год покинула этот пост. Летом 2022 года Кнайсль сообщила The Washington Post, что из-за угроз расправой покинула Австрию и уехала в Ливан. Осенью того же года на Восточном экономическом форуме она объяснила, что переехала в Ливан, а не в Россию, потому что лучше знает эту страну и говорит по-арабски. Кнайсль рассказала о жизни в Рязанской области с кошками и утками Политика В августе 2023 года стало известно, что Кнайсль поселилась в деревне Петрушово Касимовского района Рязанской области, а также приглашена для сотрудничества в центре G.O.R.K.I. («Геополитическая обсерватория по ключевым проблемам развития России») при Санкт-Петербургском государственном университете, где занимает должность руководителя. В ноябре 2024 года ректор Рязанского государственного университета имени С.А.Есенина Дмитрий Боков сообщил, что Кнайсль будет преподавать в этом вузе.