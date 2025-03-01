 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила о победе России в военной операции

Карин Кнайсль
Карин Кнайсль (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Бывшая министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль заявила, что Россия уже победила в военной операции на Украине.

По ее словам, победа России заключается в том, что страна выстояла, несмотря на то что Запад пророчил той распад на множество государств и падение гражданского общества.

«Для меня Россия победила в том смысле, что она не была побеждена. Шли разговоры о том, что Россию якобы могут сокрушить на поле боя, что она опустится на уровень Средневековья, что российское общество рухнет. Однако этого не произошло», — сказала экс-министр в интервью ТАСС.

Кнайсль оценила способность россиянок оставаться леди на тяжелой работе
Общество
Карин Кнайсль

Кнайсль отметила, что никто не ожидал увидеть Россию настолько стабильной. По ее словам, в стране не произошло никаких массовых восстаний, на которые рассчитывали политики в Европе.

«Мы часто слышали о том, что страна должна распасться на 40 новых государств, но этого тоже не произошло. С учетом перечисленных факторов я считаю, что да, Россия победила», — заключила Кнайсль, отвечая на вопрос корреспондента агентства.

Карин Кнайсль 60 лет. Родилась в Вене, но часть детства провела в Аммане (Иордания), где ее отец был личным пилотом короля Хусейна, а мать работала стюардессой. Получила образование в Австрии, Израиле, Иордании и Франции.

С 2017 по 2019 год занимала должность министра иностранных дел Австрии. В июне 2021-го вошла в совет директоров «Роснефти» в качестве независимого директора (ее кандидатуру выдвинуло российское правительство). Но чуть менее чем через год покинула этот пост.

Летом 2022 года Кнайсль сообщила The Washington Post, что из-за угроз расправой покинула Австрию и уехала в Ливан. Осенью того же года на Восточном экономическом форуме она объяснила, что переехала в Ливан, а не в Россию, потому что лучше знает эту страну и говорит по-арабски.

Кнайсль рассказала о жизни в Рязанской области с кошками и утками
Политика
Карин Кнайсль (справа)

В августе 2023 года стало известно, что Кнайсль поселилась в деревне Петрушово Касимовского района Рязанской области, а также приглашена для сотрудничества в центре G.O.R.K.I. («Геополитическая обсерватория по ключевым проблемам развития России») при Санкт-Петербургском государственном университете, где занимает должность руководителя.

В ноябре 2024 года ректор Рязанского государственного университета имени С.А.Есенина Дмитрий Боков сообщил, что Кнайсль будет преподавать в этом вузе. 

Читайте РБК в Telegram.

Трамп выгнал Зеленского из Белого дома

Госдепартамент США прекратил поддержку восстановления энергосети Украины

Полное видео конфликта Зеленского, Трампа и Вэнса

Трамп обвинил Зеленского в оскорблении США

Перепалка Трампа и Зеленского. Фоторепортаж

Трамп и Вэнс заявили, что не позволят использовать американский народ

Как отреагировал рынок на перепалку Трампа и Зеленского

В Китае пропал министр промышленности и информационный технологий

Как подготовить автомобиль к весне. Рекомендации экспертов

В деле «Домодедово» появились документы финразведки

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Карин Кнайсль Австрия Россия Военная операция на Украине
Материалы по теме
Кнайсль заявила, что до рукопожатия Трампа и Путина нужно многое сделать
Политика
Кнайсль назвала причастные к подрыву «Северных потоков» страны
Политика
Кнайсль назвала «грязной игрой» поставки оружия в Сирию и на Украину
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 марта
EUR ЦБ: 91,57 (-0,47) Инвестиции, 10:20 Курс доллара на 1 марта
USD ЦБ: 88,26 (+0,56) Инвестиции, 10:20
Лучший игрок НБА 2023 года выбыл до конца сезона из-за травмы коленаСпорт, 11:46
Как правильно выстроить работу с селебрити и инфлюенсерами в ИндииОтрасли, 11:33
NYT сообщила об угрозе полной остановки помощи США КиевуПолитика, 11:32
Время, дети, авто: три совета от бизнесменов, как организовать отдыхРБК и WEY, 11:30
В Балаково задержали подозреваемого в организации взрыва в подъезде домаОбщество, 11:29
Терентьева завоевала золото в скиатлоне на чемпионате РоссииСпорт, 11:13
Академики РАН поспорили с главой Бурятии из-за закона о БайкалеОбщество, 11:12
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Фигурант дела о поставках некачественных бронежилетов признал винуПолитика, 11:06
Экс-гендиректор «Крыльев» уехал из России на фоне коррупционного скандалаСпорт, 10:57
Зеленский после перепалки с Трампом улетел в ЛондонПолитика, 10:46
Зачем нужен статус «квала» в РоссииРБК и Финам, 10:38
Российский чемпион НХЛ забросил первую шайбу с декабряСпорт, 10:24
Бессент после перепалки в Белом доме вспомнил свою встречу с ЗеленскимПолитика, 10:11
Дюплантис 11-й раз в карьере побил мировой рекорд в прыжках с шестомСпорт, 10:10