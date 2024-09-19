Кнайсль рассказала о жизни в Рязанской области с кошками и утками
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль живет в своем новом доме в Рязанской области с кошками и утками, рассказала она «РИА Новости».
«Мы построили небольшой деревянный дом, в котором я счастливо живу со своими кошками, собаками, курами и утками», — сказала Кнайсль на полях четвертого Евразийского женского форума, уточнив, что уже переехала туда.
В августе прошлого года экс-министр говорила, что сняла дом в Петрушово Рязанской области. «Мне нравится жизнь здесь. Я понимаю этот мир, я понимала его, когда была девушкой. Бабушки, яблочки, лето, плавать в реке. Это хорошая жизнь. Мне не нужны Мальдивы или Сейшелы. Это лучше», — утверждала она.
Позднее, в сентябре, Кнайсль сообщала о планах переехать в Санкт-Петербург для работы в Геополитической обсерватории по ключевым проблемам развития России (центр G.O.R.K.I.).
В марте этого года она заявила, что окончательно переехала в Россию. Объясняя, почему не хочет получать российское гражданство, экс-глава МИД отмечала, что его «нельзя просто так взять и поменять».
Летом 2022 года Кнайсль сообщила The Washington Post, что покинула Австрию из-за угроз расправы. Осенью на ВЭФ она объяснила, что переехала в Ливан, а не в Россию, потому что лучше знает эту страну и говорит по-арабски. Экс-министр известна своими близкими отношениями с президентом Владимиром Путиным. В 2018 году тот посетил ее свадьбу с предпринимателем Вольфгангом Майлингером.
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