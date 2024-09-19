 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Кнайсль рассказала о жизни в Рязанской области с кошками и утками

Кнайсль рассказала о жизни в новом доме в Рязанской области с кошками

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль живет в своем новом доме в Рязанской области с кошками и утками, рассказала она «РИА Новости».

«Мы построили небольшой деревянный дом, в котором я счастливо живу со своими кошками, собаками, курами и утками», — сказала Кнайсль на полях четвертого Евразийского женского форума, уточнив, что уже переехала туда.

Кнайсль оценила способность россиянок оставаться леди на тяжелой работе
Общество

В августе прошлого года экс-министр говорила, что сняла дом в Петрушово Рязанской области. «Мне нравится жизнь здесь. Я понимаю этот мир, я понимала его, когда была девушкой. Бабушки, яблочки, лето, плавать в реке. Это хорошая жизнь. Мне не нужны Мальдивы или Сейшелы. Это лучше», — утверждала она.

Позднее, в сентябре, Кнайсль сообщала о планах переехать в Санкт-Петербург для работы в Геополитической обсерватории по ключевым проблемам развития России (центр G.O.R.K.I.).

В марте этого года она заявила, что окончательно переехала в Россию. Объясняя, почему не хочет получать российское гражданство, экс-глава МИД отмечала, что его «нельзя просто так взять и поменять».

Летом 2022 года Кнайсль сообщила The Washington Post, что покинула Австрию из-за угроз расправы. Осенью на ВЭФ она объяснила, что переехала в Ливан, а не в Россию, потому что лучше знает эту страну и говорит по-арабски. Экс-министр известна своими близкими отношениями с президентом Владимиром Путиным. В 2018 году тот посетил ее свадьбу с предпринимателем Вольфгангом Майлингером.

Суд арестовал адвоката Эльмана Пашаева

Кадры стрельбы в офисе Wildberries

Владимир Познер вернется в эфир «Первого канала»

В результате стрельбы в офисе Wildberries пострадали семь человек

Российские кардиологи представили уникальный метод сохранения донорского сердца

Минфин считает правильным ввести налог для майнеров

Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива

В Ливане вслед за пейджерами начали взрываться рации, ноутбуки и скутеры

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Карин Кнайсль Рязанская область
Материалы по теме
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль назвала Путина джентльменом
Политика
Карин Кнайсль рассказала о работе в Петербурге с утра до ночи
Политика
Кнайсль назвала антиисторичным участие немецких танков в боях в России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 19 сентября
EUR ЦБ: 102,04 (+0,53) Инвестиции, 18 сен, 17:52 Курс доллара на 19 сентября
USD ЦБ: 91,67 (+0,24) Инвестиции, 18 сен, 17:52
Чем грозит Западу отказ России от поставок урана, титана и никеляPro, 07:40
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 07:40
Опрос РБК: сколько людей готовы копить на пенсию по новой программеИнвестиции, 07:30
«Пионер» начал переговоры о покупке бизнес-парка на западе МосквыБизнес, 07:30
WSJ узнала, что люди в Ливане отключали телевизоры из-за страха взрывовОбщество, 07:29
Над двумя российскими регионами сбили три беспилотникаПолитика, 07:26
Кнайсль рассказала о жизни в Рязанской области с кошками и уткамиПолитика, 07:15
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Стоимость бизнес-седана Lada Aura превысит ₽3 млнБизнес, 07:00
Глава АвтоВАЗа — РБК: «Lada конкурирует со всеми, кто не Lada»Бизнес, 07:00
Кнайсль оценила способность россиянок оставаться леди на тяжелой работеОбщество, 06:56
Главком ВМФ назвал «самым разрушительным» оружие на подлодках ТОФПолитика, 06:37
Дом главы поставщика взорвавшихся пейджеров оказался казармой во ФранцииПолитика, 06:04
МВД объяснило причину внесения лидера «Ногу свело!» в список иноагентовПолитика, 05:53
Число погибших при второй волне взрывов в Ливане выросло до 20Политика, 05:34