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Общество ,  
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Кнайсль оценила способность россиянок оставаться леди на тяжелой работе

Российские женщины всегда остаются леди, где бы они ни работали, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, передает «РИА Новости».

«Я всегда поражалась женщинам, которые работают в горной промышленности или водителями автобусов, и при этом они все равно остаются леди», — сказала Кнайсль на полях Евразийского женского форума.

По ее словам, в немецких или австрийских компаниях можно увидеть тип женщин, похожих на бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель, которые «в какой-то степени превратились в мужчин».

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В 2021 году россиянкам официально разрешили сотни профессий, которые ранее были доступны только для мужчин. В частности, женщинам разрешили работать водителями большегрузных автомобилей и сельскохозяйственной спецтехники (за исключением машинистов строительной техники), быть боцманами, шкиперами и матросами на судне, занимать должность машиниста электричек и скоростных поездов, а также выполнять верхолазные работы на высоте свыше десяти метров.

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