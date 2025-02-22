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Военная операция на Украине ,  
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Медведев заявил, что Киев должен упасть в ноги США

Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен «упасть в ноги» президенту США Дональду Трампу, объявить о проведении президентских выборов в стране и готовиться к капитуляции.

По словам Медведева, это один из путей для Украины после прихода к власти Дональда Трампа. По его мнению, Зеленский «надоел Дональду Трампу своими махинациями», написал Медведев в социальной сети X на английском языке, отметив в публикации американского президента и прикрепив к публикации скрины своего последнего поста из телеграм-канала на английском языке.

Трамп пообещал Украине проблемы при отказе от сделки по ископаемым
Политика
Дональд Трамп

Ранее Дональд Трамп во время выступления на инвестиционном форуме в Майами заявил, что Киев сорвал сделку с Соединенными Штатами по редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь.

Кроме того, он назвал Зеленского «не очень успешным юмористом», заявил, что тот «уговорил США потратить $350 млрд на войну, которая не могла быть выиграна». По словам Трампа, Европа получает компенсацию за свои траты, а Соединенные Штаты «просто давали Украине деньги».

3 февраля Дональд Трамп предложил, чтобы Украина получала помощь от США в обмен на редкоземельные металлы (к этой группе относят 17 элементов: скандий, иттрий, лантан и другие).

Позднее республиканец оценил объем сделки в $500 млн, указав, что в обмен на доступ к редкоземельным металлам и газу Вашингтон даст Украине гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании. Белый дом пояснял, что США намерены получить редкоземельные металлы с Украины, чтобы компенсировать потраченные средства на поддержку Киева.

Зеленский отмечал, что Украина не собирается даром делиться своими ресурсами с США, но готова к сделке, при которой будет возможно совместное освоение ископаемых. «Американцы помогли больше всех, и поэтому американцы должны получить больше всех. И у них должен быть этот приоритет, и они его получат», — прокомментировал инициативу Зеленский.

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Украина Дмитрий Медведев Владимир Зеленский
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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