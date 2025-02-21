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Война санкций ,  
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Новак назвал условия для возвращения западных компаний в Россию

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Война санкций

Россия не позволит иностранным компаниям, желающим вернуться на ее рынок, вытеснить национальных игроков, уже занявших ниши вместо ушедших западных коллег, заявил ТАСС вице-премьер Александр Новак.

«Возвращение иностранных компаний и инвесторов в Россию возможно только на выгодных для нас условиях. Мы должны руководствоваться исключительно нашими национальными интересами. Многие освободившиеся ниши уже заняты российскими производителями либо партнерами из дружественных стран, это важно учитывать», — сказал он.

Новак подчеркнул, что ради успешного развития ведущих отраслей экономики, России необходимо иметь собственные передовые технологии по критически важным направлениям. Поэтому страна продолжит путь к технологическому лидерству в ключевых отраслях вне зависимости от внешних обстоятельств, заключил он.

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Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

После запуска переговорного процесса между США и Россией 18 февраля в Эр-Рияде стали появляться сообщения о возможном возвращении на российский рынок некоторых западных компаний, ушедших после начала военной операции на Украине, изъявили желание вернуться.

Так, вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин 15 февраля сообщил, что Россия проводит переговоры с представителями испанской компании Inditex, которая является владельцем брендов Zara, Massimo Dutti, Bershka и других. Он уточнил, что беседы проходят неофициально и в частном порядке.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что платежные системы Visa и Mastercard могут вернуться в Россию «в ближайшее время». Вместе с тем, он отметил, что влиться в отечественный рынок этим компаниям будет сложнее, так как национальная система платежных карт уже доказала свою эффективность. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Visa и Mastercard не обращались по поводу возвращения в Россию, назвав обсуждение этого преждевременным.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что иностранные компании смогут вернуться на российский рынок и конкурировать с отечественными производителями.

В свою очередь глава Минпромторга России Антон Алиханов заявил, что российская промышленность после ухода иностранных автомобильных компаний получила новые возможности для развития и теперь не хочет их потерять. Алиханов добавил, что Минпромторг будет готовить свое «видение» к возвращению ушедших с российского рынка иностранных брендов, «когда будет соответствующее поручение».

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Александр Новак возвращение в Россию национальные интересы
Александр Новак фото

Александр Новак

политик, вице-премьер России
23 августа 1971 года
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