Набиуллина назвала преждевременным обсуждение возврата Visa и Mastercard

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Зарубежные платежные системы Visa и Mastercard не обращались в Банк России по поводу своего возможного возвращения в Россию, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Ее слова передает корреспондент РБК.

«Нет, не обращались. Думаю, что пока об этом говорить преждевременно», — ответила она на соответствующий вопрос журналистов.

О том, что Visa и Mastercard могут вернуться в Россию «в ближайшее время», 17 февраля сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин прокомментировал эту информацию, сказав, что Visa и Mastercard вряд ли станут уведомлять НСПК, потому что регулирует платежные системы Банк России.

Visa и Mastercard приостановили обработку всех своих операций в России в марте 2022 года. С этого момента транзакции по картам платежных систем за границей стали невозможны. В России карты продолжили функционировать, поскольку их обслуживает НСПК, что означает работу в пределах российской финансовой системы.

С 1 января 2025 года, как сообщил ЦБ, у части карт Visa и Mastercard перестали действовать сертификаты безопасности, из-за чего теперь они могут не сработать в некоторых POS-терминалах и банкоматах России. Однако операции по таким картам продолжатся.