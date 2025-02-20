Алиханов описал перспективы для желающих вернуться в Россию автобрендов

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Российская промышленность после ухода иностранных автомобильных компаний получила новые возможности для развития и теперь не хочет их потерять, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов.

«Знаете, мы никого с распростертыми объятиями не ждем. За все нужно будет платить, за все свое поведение. <...> Промышленность в целом получила огромные возможности для развития, поэтому мы рассматриваем это как возможность для развития и не хотели бы отказываться», — сказал он (цитата по ТАСС).

Алиханов добавил, что Минпромторг будет готовить свое «видение» к возвращению ушедших с российского рынка иностранных брендов, «когда будет соответствующее поручение».

До этого в министерстве заявили, что возвращение иностранных брендов будут рассматривать в индивидуальном порядке, в то время как в приоритете будут интересы отечественных производителей и защита внутреннего рынка.

Ранее в феврале бывший глава АвтоВАЗа Бу Андерссон заявил, что большинство ушедших из России американских, европейских, японских и южнокорейских автомобильных брендов не потеряли интереса к российскому рынку и в конечном итоге вернутся в страну.

После начала военной операции на Украине Евросоюз запретил экспортировать в Россию автомобили дороже €50 тыс., в том числе брендов Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche. На этом фоне значительно вырос спрос на китайские машины.

Первый вице-премьер и бывший министр промышленности России Денис Мантуров осенью 2024 года отметил, что искусственно закрывать рынок от импорта власти не будут. Однако, по его словам, возвращение иностранных автоконцернов вряд ли возможно. В частности, из-за того, что пришедшие на смену компании предоставили возможность использовать их платформы на гораздо более комфортных условиях.