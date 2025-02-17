В Думе заявили о возможном возвращении Visa и Mastercard в Россию

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Платежные системы Visa и Mastercard могут вернуться в Россию «в ближайшее время», однако влиться в отечественный рынок им будет сложнее, так как национальная система платежных карт уже доказала свою эффективность.

Об этом заявил ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он отметил, что эти иностранные финансовые инструменты «будут предлагать свои услуги», но россияне, по его мнению, уже привыкли к новым системам платежей.

«Национальная система платежных карт показала технологичность и эффективность», — сказал Аксаков.

При этом карты Visa и Mastercard будет удобно использовать для расчетов с европейскими и американскими банками, уточнил депутат.

После введения антироссийских санкций в 2022 году иностранные карты Visa и Mastercard перестали работать для россиян.

Альтернативой стала национальная платежная система «Мир». К тому же популярность набирает китайская платежная система UnionPay, предлагая возможность международных платежей, рассказала ранее директор сервиса по удаленному открытию зарубежных карт Easypay.World Яна Кузнецова. Другое решение — виртуальные предоплаченные карты Visa, которые вполне можно использовать для онлайн-платежей и покупок, отметила Кузнецова.

Вместе с тем VIsa и Mastercard по-прежнему активны внутри России, так как все операции, проводимые по картам этих платежных систем в пределах страны, осуществляются через национальную систему платежных карт (НСПК), подчеркнула финансист.