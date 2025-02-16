Кандидат АдГ в канцлеры заявила о желании отменить санкции против России

Алис Вайдель (Фото: Frank Hoermann / Sven Simon / imago-images.de / Global Look Press)

«Альтернатива для Германии» (АдГ) хочет положить конец санкционной политике против России, заявила в интервью Bild кандидат от этой партии в канцлеры Германии Алис Вайдель.

«Мы хотим иметь очень хорошие отношения с нашими европейскими соседями. (...) Но мы также хотим иметь очень хорошие отношения с великими державами. Это касается России», — отметила она.

По ее словам, еще два года назад Германия закупала дешевый газ из России, а сейчас цены на энергоносители в стране одни из самых высоких в мире. «Мы больше не конкурентоспособны», — сказала она.

Досрочные парламентские выборы в Германии пройдут 23 февраля. В предвыборной программе АдГ содержится призыв возобновить экономическое сотрудничество с Россией и перезапустить Nord Stream. Партию часто критикуют за связи с Россией, она выступает против военных поставок на Украину и считает нужным восстановить диалог с Москвой.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны ЕС должны отменить санкции против России. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас отметила, что Евросоюз окажется в «гораздо более слабой позиции», если отменит санкции против России до переговоров, поскольку лишится «рычага» влияния.

Российская сторона требует отменить западные санкции, называет их незаконными и неэффективными.