Как и почему экономика Германии оказалась в кризисе

Экономика Германии сокращается два года подряд и в 2025-м едва вырастет. «Германия застряла в стагнации», — заявил на днях министр экономики страны. Оптимальных рецептов выхода из ситуации нет, категоричны опрошенные РБК эксперты

Забастовка промышленных рабочих из-за заработной платы и условий труда, Гревенбройх, Германия, октябрь 2024 года (Фото: Hesham Elsherif / Getty Images)

В 2024 году ВВП Германии сократился на 0,2% после снижения на 0,3% в 2023-м, сообщила в январе немецкая статистическая служба (в 2013–2023 годах среднегодовой рост составил 1,1%). В том числе валовая добавленная стоимость в обрабатывающем секторе в прошлом году снизилась на 3%, в строительстве — на 3,8%, экспорт товаров и услуг уменьшился на 0,8%. На этом фоне правительство ФРГ понизило прогноз по экономическому росту на 2025 год до 0,3% (с 1,1% ранее), а министр экономики страны Роберт Хабек заявил, что «Германия застряла в стагнации».

Почему Германия, некогда являвшаяся экономическим локомотивом Европы, скатилась в рецессию и есть ли у нее возможности перезапустить экономический рост на новых основаниях — в материале РБК.

Как немецкая модель дала сбой

Прежняя модель дешевых энергоносителей и доступных экспортных рынков для Германии больше не работает, написал в январе 2025 года руководитель глобального макроанализа ING Карстен Бржески. «Десятилетие недоинвестиций, ухудшающейся конкурентоспособности и превращения Китая из экспортного направления [для ФРГ] в яростного промышленного конкурента негативно сказалось и продолжает сказываться на немецкой экономике», — отмечает он.

Как полагают в ING, именно в 2024 году «многие политики осознали, что старая макро-бизнес-модель перестала работать». До этого времени они думали, что проблемы немецкой экономики в основном связаны с циклическими факторами (естественными колебаниями экономических циклов — высокая инфляция, высокие процентные ставки и т.п.), а теперь стало понятно, что большую роль играют структурные вызовы. Среди них — обеспечение энергоносителями, конкурентоспособность, Китай. Германия «стоит перед лицом не только циклического, но и устойчивого структурного кризиса», заявил в октябре глава Торгово-промышленной палаты ФРГ (DIHK) Мартин Ванслебен.

Экономические трудности для Германии начались, по сути, с момента глобального финансового кризиса 2007–2008 годов, считает главный научный сотрудник Института Гайдара Сергей Дробышевский. По его словам, в их основе лежат процессы как старения населения (и в связи с этим изменения его потребительского поведения), так и специфической модели промышленного производства в Германии. При этом первый фактор характерен для ситуации «долговременной стагнации», когда темпы роста экономики опускаются до околонулевых отметок, однако и инфляция также не ускоряется. «Такая ситуация может сохраняться десятилетия. Другой характерный пример такой страны в мире — это Япония», — указывает Дробышевский.

По доле населения в возрасте от 65 лет Германия уже занимает девятое место в мире (22,8% по итогам 2023 года), следует из данных Всемирного банка, а к 2030 году она вырастет примерно до 25%, следует из прогнозов Еврокомиссии. Численность немецкого населения в трудоспособном возрасте находилась на пике в конце 1990-х и с того времени снизилась — но не столь значительно благодаря наплыву миллионов мигрантов, в том числе бежавших от региональных конфликтов.

Нехватка рабочей силы будет главным ограничителем экономического роста в предстоящие годы, предупреждал Хабек в 2024 году. «У нас не хватает рук и мозгов», — говорил он. К 2045 году население Германии в трудоспособном возрасте (20–67 лет) сократится на 2%, спрогнозировал летом прошлого года исследовательский институт Федерального министерства жилья, городского развития и строительства.

Щедрые социальные пособия и их неоптимальный дизайн нередко дестимулируют дополнительную работу. Так, «гражданское пособие» (Bürgergeld), увеличенное в 2024 году на 12%, выплачивается в том числе малообеспеченным работающим людям; есть субсидия на оплату жилья (Wohngeld). Размер пособий уменьшается, если человек больше зарабатывает. Согласно анализу газеты Handelsblatt, проведенному в 2023 году, например, для одинокого получателя пособий работать на полставки может быть почти так же выгодно с точки зрения чистого дохода, как работать полный день за минимальный размер оплаты труда. В 2024 году экономические исследовательские институты Ifo и ZEW предложили реформу социальных выплат, по которой у людей будет оставаться больше пособия при увеличении их дохода, что будет обеспечивать им достаточные стимулы для дополнительной работы.

Какую роль сыграла Россия

Считается, что экономический рост ФРГ предыдущих десятилетий был основан на закупках дешевого газа у России, что подпитывало конкурентоспособность экспортно ориентированных промышленных отраслей страны. В 2022 году прямой импорт российского газа в Германию прекратился. Немецкая модель, «конечно же, не полностью, но во многом опиралась на дешевые энергоресурсы из России», говорит старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Сергей Шеин. Из-за того что Германия лишилась этого важного ресурса, произошел всплеск цен в 2022–2023 годах, немецким компаниям сложно удержать местное производство из-за высокой стоимости электроэнергии, напоминает эксперт.

Энергетический шок 2022 года не мог сыграть решающую роль в проблемах Германии, считает аналитик по суверенным и региональным рейтингам «Эксперт РА» Кирилл Лысенко. «Германия в основном экспортирует технологически сложную продукцию. Рынки подобных товаров, в отличие от ресурсных рынков, не характеризуются сверхвысокой эластичностью спроса по цене. Соответственно, повышение стоимости немецких товаров, произошедшее вследствие роста издержек на энергию, не могло критическим образом сказаться на конкурентоспособности продукции Германии», — полагает он.

По мнению Лысенко, сработала именно «синергия негативных факторов», включая общемировые инфляционные тенденции, из-за которых большинство мировых ЦБ были вынуждены пойти на ужесточение денежно-кредитной политики, а также пониженный с 2022 года уровень потребительской уверенности в Китае. «Кроме того, часть спроса на традиционно немецких нишах там забрали себе сильно выросшие за последние годы собственные производители — наиболее ярким примером этого стал авторынок», — отмечает эксперт.

Энергоинтенсивные отрасли, такие как химпром, металлургия, производство бумаги, действительно сократились, однако на них приходится только 4% немецкой экономики, указывал Международный валютный фонд (МВФ) в марте прошлого года. Часть производителей сектора обрабатывающей промышленности адаптировались к энергетическому кризису и перебоям в цепочках поставок, переключившись на товары с более высокой добавленной стоимостью и сократив использование промежуточной продукции, утверждает МВФ. Там считают, что «беспокойство относительно повсеместной деиндустриализации в Германии преувеличено». Однако Ванслебен из DIHK говорил в октябре, что «признаки деиндустриализации становятся все более заметны», «слабость инвестиций указывает на сокращение создания добавленной стоимости в промышленности».

Почему главной проблемой становится Китай

КНР раньше активно покупала многие немецкие товары — от кроссовок adidas до заводских станков и статусных автомобильных брендов вроде BMW и Porsche, отмечает Bloomberg. Но китайская экономическая модель тоже изменилась в последние годы. Рост ВВП Китая подстегивался масштабным строительством по всей стране, в том числе аэропортов, автомагистралей, железных дорог, жилой недвижимости. «После обвала сектора жилищного строительства эта эпоха подошла к концу», — писал немецкий журнал Der Spiegel в ноябре 2024-го. Теперь руководство КНР пытается стимулировать промышленное производство, в результате чего оно растет быстрее, чем внутреннее потребление.

Китай переходит на производство товаров с высокой добавленной стоимостью, которые традиционно были силой Германии. «Китайская индустрия теперь производит те же товары, что и Германия, и ее экспортно ориентированный рост отъедает долю у европейских и глобальных экспортных рынков ФРГ», — писал Центр европейских реформ в январе 2025-го. Он указывает, что КНР сейчас — это ведущий производитель легковых автомобилей, специальной химии, многих промышленных станков, доминирует во многих секторах «чистых» технологий, наращивает экспертизу в разработке самолетов и высокотехнологичных полупроводников. «В начале 2000-х Китай был спасителем немецкой экономики, теперь это ее худшая угроза», — пишет Бржески из ING.

«Промышленность Германии всегда была ориентирована на экспорт, при этом продукция была самая высокотехнологичная и качественная. Однако в последние полтора десятилетия объем мировой торговли стал сокращаться в силу различных причин (политика администрации Трампа, последствия эпидемии COVID), а Китай сократил импорт подобной продукции, в том числе поскольку освоил выпуск многих товаров самостоятельно и сам готов к поставке этих товаров на мировой рынок», — говорит Дробышевский. Экспорт товаров Германии в 2024 году сократился на 1%. Протекционистская политика Дональда Трампа может негативно сказаться на немецком экспорте в США, отмечает Bloomberg.

Какие экономические рецепты есть у Германии

Во все более цифровом мире немецкой экономике не хватает стартапов, необходимых для запуска нового экономического роста, считает The New York Times. Производительность труда также может быть увеличена за счет сокращения бюрократических и административных барьеров для бизнеса: по данным МВФ, в Германии нужно пять-шесть лет, чтобы получить разрешение на строительство наземной ветроэлектростанции, а получение лицензии на ведение бизнеса занимает 120 дней — вдвое дольше, чем в среднем в странах ОЭСР. ФРГ отстает от других европейских стран по распространению онлайн-услуг для предпринимателей. «Если Европа не предпримет решительных шагов для сокращения регулирования, экономическое восстановление останется недостижимым», — говорил Ванслебен в октябре.

Спад международной конкурентоспособности Германии тесно связан с «хронической недоинвестированностью», отмечает ING. Государственные инвестиции снизились в 1990-х и с тех пор едва достаточны, чтобы восполнять износ инфраструктуры, указывает МВФ. По данным нескольких исследований, ФРГ нужно от €400 млрд до €600 млрд капвложений. Министр экономики Хабек говорил, что поднять инвестиции может помочь реформа «долгового тормоза» — правила, введенного в 2009 году и ограничивающего годовые госзаимствования уровнем 0,35% ВВП.

На текущий момент большие надежды связаны с технологиями «Индустрии 4.0» (стратегическая инициатива немецких властей, о которой впервые заговорили в 2011 году. — РБК), указывает Лысенко. «Искусственный интеллект, экспоненциальный рост возможностей которого мы наблюдаем, может помочь значительно повысить эффективность немецкой экономики. И речь идет не только об автоматизации промышленных производств, но и о сфере услуг, в которой занято более 70% населения страны», — отметил он. Кроме того, ИИ может помочь убрать аспект затяжных бюрократических процедур, добавляет Лысенко.

Для реиндустриализации и технологического рывка Германии нужны квалифицированные мигранты, указывает Шеин из ВШЭ. Закрыть недостаток рабочей силы без мигрантов не получится, говорил Хабек. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц «под конец своего премьерства (досрочные парламентские выборы после распада правящей коалиции состоятся 23 февраля. — РБК) выступил за достаточно жесткие миграционные запреты; по поводу проверки паспортов, по поводу ужесточения борьбы с нелегальной миграцией они голосуют в унисон с партией «Альтернатива для Германии», хотя никогда раньше такого не было», говорит Шеин. В этой ситуации понятно, что, с одной стороны, Германия не хочет пускать больше нелегальных мигрантов на свою территорию, с другой стороны, она нуждается в рабочей силе, указал эксперт.

Если смотреть на экономические идеи немецких партий, становится все яснее, что даже в оптимистичном сценарии любое новое правительство будет стараться не ломать старую модель экономики и бизнеса, а обновить ее, считает Бржески. По его словам, вариантами улучшения ситуации могут стать снижение бюрократических барьеров, налоговые послабления для бизнеса, инфраструктурные инвестиции, но хватит ли этого, чтобы конкурировать с Китаем и США, пока непонятно.

«Предложить решение проблемы замедления экономического роста Германии крайне трудно. Пример Японии, которая находится в ситуации долговременной стагнации более 30 лет, показывает, что хороших рецептов выхода из нее нет», — констатирует Дробышевский. С другой стороны, несмотря на низкие темпы роста, это не ведет к заметному снижению уровня жизни населения и снижению устойчивости экономики, замечает он. Для Германии в настоящее время отсутствуют реальные возможности для возвращения к годам быстрого роста экономики, заключает эксперт.