Каков расклад сил перед парламентскими выборами в ФРГ. Инфографика

23 февраля в Германии пройдут досрочные парламентские выборы. Чем примечательна эта избирательная кампания и какова расстановка сил — в материале РБК

Фото: Michael Kuenne / Keystone Press Agency / Global Look Press

Почему в Германии назначены досрочные выборы

Очередные выборы в стране были запланированы на сентябрь 2025 года, однако осенью 2024 года при обсуждении бюджета на 2025-й между входящими в правящую «светофорную» коалицию партиями возникли разногласия, которые привели к ее краху. 7 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц, принадлежащий к социал-демократам (СДПГ), отправил в отставку министра финансов Кристиана Линднера, представителя «свободных демократов» (СвДП), и трехпартийный кабинет, в который также входил «Союз-90/Зеленые», распался. После этого Шольц направил в бундестаг запрос о доверии правительству; 16 декабря парламент вынес вотум недоверия, что открыло путь к досрочным выборам. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер объявил о роспуске бундестага и в качестве даты голосования определил 23 февраля.

Как устроены выборы в ФРГ

Партия, которой удастся получить по итогам выборов наибольшее количество голосов, формирует правящую коалицию; выдвинутый ею кандидат в канцлеры занимает пост главы правительства.

На выборах избиратели получают два бюллетеня. Первый — с кандидатами их избирательного округа (в Германии их 299), второй — с партийными списками. Совокупные итоги голосования определяют количество мандатов у каждой из партий, то есть баланс сил в парламенте.

Согласно Конституции Германии, в бундестаге 598 мест. Однако реальная численность депутатов регулярно превышает установленную норму, и бундестаг превратился в самый большой национальный парламент в Европе. По итогам выборов 2017-го в нем заседали 709 депутатов, затем их число выросло до 736. Это произошло из-за так называемых компенсационных мандатов, которые выдаются в случае, если партия получает прямых мандатов при голосовании по округам больше, чем ей полагается по результатам голосования по партийным спискам.

Из-за постоянного расширения парламента в октябре 2020 года было принято решение реформировать избирательную систему. Уже на выборах в 2021-м партии стали получать компенсационные мандаты, только если нуждались более чем в трех дополнительных местах. В марте 2023-го бундестаг одобрил закон о сокращении количества мест в бундестаге с 736 до 630, а в июне его подписал президент. В рамках этой реформы также были упразднены схемы, которые позволяли партиям, не преодолевшим пятипроцентный барьер, все равно войти в бундестаг.

Какова расстановка сил перед нынешними выборами

Лидирующие позиции сохраняет оппозиционный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС). Согласно опросу института INSA от 20 января, сейчас он располагает поддержкой 29% избирателей, в то время как у СДПГ всего 16%. «Зеленым» прочат около 11%, а СвДП может рассчитывать лишь на 5% при пятипроцентном барьере прохождения в парламент. Второй политической силой в бундестаге может стать праворадикальная «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 20%. Левопопулистский «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ), по данным INSA, поддерживают 8% избирателей, в то время как «Левые» с 4% рискуют не пройти в парламент вовсе.

Что касается АдГ, которая, как и ССВ, добилась существенного успеха на прошедших осенью земельных выборах на востоке страны, то вероятность ее попадания в правящую коалицию практически нулевая. Ключевые немецкие партии установили табу на сотрудничество с ней на любом уровне. Кроме того, отделения АдГ в Саксонии, Саксонии-Анхальте и Тюрингии, а также молодежное крыло партии классифицируются Федеральным ведомством по защите Конституции (BfV) как правоэкстремистские. В бундестаге неоднократно обсуждался запрет деятельности АдГ. По информации Zeit, очередное заседание на эту тему состоится на следующей неделе.

Кто претендует на пост канцлера

Олаф Шольц (66 лет), СДПГ

Действующий канцлер ФРГ, кандидат от социал-демократов. В предвыборной программе СДПГ делает ставку на социальные гарантии. Шольц выступает за продолжение военной помощи Украине, однако отказывается от передачи дальнобойных ракет TAURUS, опасаясь дальнейшей эскалации конфликта.

Фридрих Мерц (70 лет), ХДС/ХСС

Кандидат от центристского блока ХДС/ХСС. В настоящее время блок является лидером опросов, и если эта тенденция сохранится, то Мерц возглавит следующее правительство. Впервые он прошел в бундестаг в 1994-м, а в 2000-м занял место лидера фракции ХДС/ХСС; тем не менее ни разу не входил в правительство. Мерц — сторонник трансатлантизма, он выступает за увеличение военной поддержки Украины, а также за усиление санкционного давления на Россию. Блок ХДС/ХСС в своей предвыборной программе также выступает за реформу бундесвера с целью усиления его роли в НАТО и постепенное введение обязательной военной службы в Германии.

Роберт Хабек (55 лет), «Союз-90/Зеленые»

Нынешний вице-канцлер и федеральный министр по делам экономики и защиты климата. В рамках преодоления энергетического кризиса, который усугубился в Германии после прекращения поставок российского газа, Хабек добился введения принудительных мер энергосбережения. Он выступает за переход на зеленые источники энергии, предупреждая, что иначе ФРГ может впасть также в зависимость от американских энергоносителей. «Зеленые» хотят тратить на оборону более 2% ВВП. Эта партия считается одним из главных защитников Украины в немецком обществе. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок, также принадлежащая к этой партии, недавно раскритиковала Шольца за то, что тот отказался согласовать новый транш военной помощи Киеву на €3 млрд.

Алис Вайдель (43 года), АдГ

Сопредседатель АдГ. Партия выступает за традиционные семейные ценности и жесткие меры по борьбе с нелегальной миграцией, в том числе за высылку беженцев в страны их происхождения. Партию часто критикуют за связи с Россией, поскольку она выступает против военных поставок на Украину и считает нужным восстановить диалог с Москвой. В предвыборной программе АдГ содержится призыв возобновить экономическое сотрудничество с Россией и перезапустить Nord Stream.

Сара Вагенкнехт (56 лет), ССВ

Политическая карьера Вагенкнехт началась в конце 1980-х в рядах правившей в ГДР Социалистической единой партии Германии (СЕПГ). На ее базе в 2007-м появилась партия «Левые», и через три года Вагенкнехт стала ее вице-председателем. Выступала с антикапиталистических позиций, критиковала политику США. В 2014-м Вагенкнехт поддерживала позицию Москвы относительно Крыма. После начала военных действий на Украине в рядах «левых» наметился раскол: часть однопартийцев Вагенкнехт раскритиковали ее за пророссийские заявления. В результате в 2023-м она создала ССВ, куда перешли ее сторонники. ССВ, как и АдГ, критикует политику немецких властей на украинском направлении, выступает против военных поставок Киеву и за возобновление связей с Москвой. ССВ также считает важным «вернуться к успешной экономической немецкой модели конца XX века» и отказаться от радикальных мер в рамках зеленой политики.

Кристиан Линднер (46 лет), СвДП

Линднер занимал пост министра финансов в кабинете Шольца. СвДП — либеральная партия, которая поддерживает интересы немецкого бизнеса. Но в ней также есть «ястребы», которые выступают за более жесткую внешнюю политику. Например, глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман активно критиковала решение Шольца не передавать TAURUS Киеву. Впрочем, шансы на прохождение «свободных демократов» в бундестаг невелики — периодически опросы сулят им всего 4% при пятипроцентном барьере.

Ян Ван Акен (63 года) и Хайди Райхиннек (37 лет), «Левые»

После того как часть «левых» перекочевала в ССВ, рейтинги партии, большинство электората которой сосредоточено на востоке страны, стали снижаться, и сейчас ее шансы пройти в парламент сведены к минимуму. На этих выборах «Левые» выдвинули в качестве кандидатов в канцлеры дуэт из сопредседателя партии Ван Акена и сопредседателя фракции «Левых» в бундестаге Райхиннек. Ван Акен выступал с осуждением действий России на Украине, посетил Киев в ноябре 2024-го. По результатам этого визита отметил, что необходимо усилить санкции против теневого флота России, но высказался против вступления Украины в НАТО. Также настаивал на проведении допроса Меркель, поскольку та, по его оценке, допустила зависимость ФРГ от российского газа.

Каким может быть следующее правительство

Если расстановка сил, фиксируемая опросами, в ближайший месяц не изменится, то ХДС/ХСС получит право сформировать правительство, а возглавит его Фридрих Мерц. Что касается возможных конфигураций будущей правящей коалиции, то абсолютное большинство в бундестаге в 316 мандатов, согласно опросу INSA, блок ХДС/ХСС не сможет получить ни в коалиции с «Зелеными» (290), ни с СДПГ (310). Если «левые» и «свободные демократы» все-таки пройдут в бундестаг, то ХДС/ХСС придется искать двух партнеров по коалиции. Cтоит отметить, что ранее Мерц, как и глава ХСС Маркус Зедер, критиковал кандидата в канцлеры от «Зеленых» Хабека и призвал его искать других партнеров. По данным опроса YouGov, проведенного в январе, большинство немецких избирателей выступают за «большую коалицию» ХДС/ХСС и СДПГ (46%), а союз центристов с «Зелеными» поддерживает только 31% опрошенных.