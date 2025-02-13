Песков сообщил, что Путин и Трамп не обсуждали отмену санкций

Дональд Трамп (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом не обсуждал возможность отмены антироссийских санкций. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Вы знаете наше отношение к санкциям. Мы считаем их незаконными, нарушающими все торговые правила. Конечно, Россия против этих санкций. Пока эта тема не поднималась», — передает слова Пескова корреспондент РБК.

Владимир Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с Дональдом Трампом накануне, 12 февраля. В ходе беседы президенты обсуждали ситуацию на Украине, Ближнем Востоке, рост цен на энергоресурсы, развитие искусственного интеллекта, а также влияние доллара. Сразу после разговора с Путиным Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. Эта беседа длилась около часа.

Комментируя разговор с украинским президентом, Трамп заявил, что Киев хочет мира «больше всех», и украинская и американская стороны определяют шаги для его достижения.