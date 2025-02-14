Встречу Зеленского и Вэнса решили перенести

Джей Ди Вэнс (Фото: Leah Millis / Reuters)

Американские власти взяли время на доработку проекта соглашения с Украиной по полезным ископаемым, поэтому запланированная в Мюнхене встреча президента Владимира Зеленского и вице-президента Джей Ди Вэнса переносится.

Как сообщили УНИАН в украинской делегации, Киев доработал и передал Вашингтону проект меморандума по экономическому партнерству между странами. Американская сторона попросила время до 17:00 пятницы, чтобы с ним поработать.

Украинское издание «Телеграф» уточнило, что разговор политиков все же состоится, но вечером в пятницу или позже.

Ранее CNN сообщал, что Зеленский пока не подписал соглашение с США по редкоземельным металлам, которое привез в Киев американский министр финансов Скотт Бессент.

Сам Зеленский 13 февраля заявил, что документ изучают в деталях. «Сделаю все, чтобы команда чиновников сейчас поработала в ближайшие два дня и у нас была возможность зафиксировать какие-то договоренности соответствующие в Мюнхене [на конференции по безопасности]», — сказал он.

Трамп 3 февраля предложил, чтобы Украина получала помощь от США в обмен на редкоземельные металлы (к этой группе относят 17 элементов: скандий, иттрий, лантан и др.). Позднее республиканец оценил объем сделки в $500 млн, указав, что в обмен на доступ к редкоземельным металлам и газу Вашингтон даст Украине гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании. Белый дом пояснял, что США намерены получить редкоземельные металлы с Украины, чтобы компенсировать потраченные средства на поддержку Киева.

Зеленский отмечал, что Украина не собирается даром делиться своими ресурсами с США, но готова к сделке, при которой будет возможно развитие совместного освоения ископаемых.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что предложение США говорит об их намерении оказывать помощь Украине «на коммерческой основе». «Лучше, конечно, вообще не оказывать помощь и тем самым способствовать завершению этого конфликта», — добавил он.