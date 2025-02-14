 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Встречу Зеленского и Вэнса решили перенести

Джей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс (Фото: Leah Millis / Reuters)

Американские власти взяли время на доработку проекта соглашения с Украиной по полезным ископаемым, поэтому запланированная в Мюнхене встреча президента Владимира Зеленского и вице-президента Джей Ди Вэнса переносится.

Как сообщили УНИАН в украинской делегации, Киев доработал и передал Вашингтону проект меморандума по экономическому партнерству между странами. Американская сторона попросила время до 17:00 пятницы, чтобы с ним поработать.

Украинское издание «Телеграф» уточнило, что разговор политиков все же состоится, но вечером в пятницу или позже.

CNN сообщил, что Киев пока не подписал сделку по редкоземельным металлам
Политика
Владимир Зеленский

Ранее CNN сообщал, что Зеленский пока не подписал соглашение с США по редкоземельным металлам, которое привез в Киев американский министр финансов Скотт Бессент.

Сам Зеленский 13 февраля заявил, что документ изучают в деталях. «Сделаю все, чтобы команда чиновников сейчас поработала в ближайшие два дня и у нас была возможность зафиксировать какие-то договоренности соответствующие в Мюнхене [на конференции по безопасности]», — сказал он.

Трамп 3 февраля предложил, чтобы Украина получала помощь от США в обмен на редкоземельные металлы (к этой группе относят 17 элементов: скандий, иттрий, лантан и др.). Позднее республиканец оценил объем сделки в $500 млн, указав, что в обмен на доступ к редкоземельным металлам и газу Вашингтон даст Украине гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании. Белый дом пояснял, что США намерены получить редкоземельные металлы с Украины, чтобы компенсировать потраченные средства на поддержку Киева.

Зеленский отмечал, что Украина не собирается даром делиться своими ресурсами с США, но готова к сделке, при которой будет возможно развитие совместного освоения ископаемых.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что предложение США говорит об их намерении оказывать помощь Украине «на коммерческой основе». «Лучше, конечно, вообще не оказывать помощь и тем самым способствовать завершению этого конфликта», — добавил он.

Читайте РБК в Telegram.

FT узнала, когда на Западе ожидают сделки Путина и Трампа

Трамп анонсировал переговоры России, США и Украины в Мюнхене

Бизнес-джет ВВС США приземлился в Москве

Кремль ответил на предложение Трампа о месте встречи с Путиным

Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в «Большую семерку»

Российский рынок акций замедлил рост после резкого взлета

На Украине ввели санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука

В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Аналитики Bloomberg составили три сценария завершения конфликта России и Украины
Теги
Персоны
Украина США сделка перенос
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Джеймс Дэвид Вэнс фото

Джеймс Дэвид Вэнс

политик, вице-президент США
2 августа 1984 года
Материалы по теме
В Эстонии заявили о готовности предложить США свои редкоземельные металлы
Политика
Зеленский ответил на слова Трампа о редкоземельных металлах Украины
Политика
Эксперты усомнились в выгоде Трампа от редкоземельных металлов на Украине
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 94,92 (-3,09) Инвестиции, 13 фев, 18:04 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 91,03 (-3,02) Инвестиции, 13 фев, 18:04
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовыхФинансы, 13:30
Минобороны сообщило о взятии под контроль Дачного и Зеленого Поля в ДНРПолитика, 13:29
Кремль назвал провокацией атаку дрона на Чернобыльскую АЭСПолитика, 13:28
Бразильский защитник «Зенита» назвал себя наполовину россияниномСпорт, 13:28
Налоговые льготы и средний класс: что нужно знать о новом бюджете ИндииОтрасли, 13:25
Как использовать генеративный искусственный интеллект в бизнесе. КейсыРБК и GigaChat, 13:22
С бывшего клуба Дзюбы сняли 3 очка за уход с поля в игре с «Галатасараем»Спорт, 13:15
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
НИИ Минздрава назвал регионы с наибольшим ростом потребления алкоголяВино, 13:14
Почему контрафакт всегда будет в продаже на маркетплейсахPro, 13:13
Нейросеть DeepSeek интегрируют в автомобили Omoda и JaecooАвто, 13:12
Крупнейшее издательство оценило долю чтения среди других развлечений в 1%Технологии и медиа, 13:12
Келлог заявил о необходимости прямых переговоров Путина и ЗеленскогоПолитика, 13:06
МИД Финляндии выступил против быстрого решения конфликта на УкраинеПолитика, 13:02
Кремль попросил объяснить слова Вэнса об отправке войск США на УкраинуПолитика, 12:56