В Румынии заявили, что власти Украины не могут вести переговоры с Россией

Нынешние власти Украины не имеют полномочий вести переговоры с Россией, так как они не представляют интересы украинского народа. Об этом в интервью «РИА Новости» заявила депутат Европарламента от Румынии и возможный кандидат в президенты страны Диана Шошоакэ.

«Важно, чтобы за стол переговоров с Россией сели законные представители Украины, поскольку нынешнее руководство в Киеве больше не представляет интересы украинского народа, а выборы бесконечно откладываются, чтобы [президент Украины Владимир] Зеленский не мог быть заменен», — отметил она.

Шошоакэ является лидером оппозиционной партии S.O.S Romania. Также ее впервые избрали евродепутатом. Она известна своим эксцентричным поведением. В своей первый день она пришла в Европарламент в традиционном румынском наряде и принесла с собой икону. Она также пообещала «привести священника и освятить офисы», поскольку в Европейском парламенте, как и в румынском, «водятся дьяволы». Шошоакэ также заявила, что будет баллотироваться в президенты страны, выборы которого состоятся 4 мая. Ранее конституционный суд Румынии отменил результаты прошедших в 2024 году президентских выборов, после того как местные спецслужбы заявили, что нашли «российский след» в финансировании кампании победившего независимого кандидата Кэлина Джорджеску.

Шошоакэ добавила, что для достижения мира «необходимо признание исторических реалий, связанных с территориями, которые временно находились под контролем Украины, и здесь я говорю не только о исторических территориях России, но и о территориях Румынии».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что хотя Москва считает Владимира Зеленского нелегитимным лидером, Россия готова вести переговоры с «кем угодно», если у Украины есть такое желание. Украинский лидер «имеет большие проблемы де-юре с точки зрения своей легитимности у себя в стране, но даже, несмотря на это, российская сторона остается открытой для переговоров», утверждают в Кремле.

Зеленский также заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным, если других вариантов в рамках урегулирования не будет. Президент Украины ранее также отметил, что его «не сильно беспокоит» обсуждение нелегитимности после истечения срока полномочий 20 мая 2024 года.