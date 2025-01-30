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Военная операция на Украине ,  
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Кандидат в президенты Румынии назвал Украину вымышленным государством

Кандидат в президенты Румынии Джорджеску назвал Украину вымышленным государством
Сюжет
Военная операция на Украине
Украина — вымышленное государство, по итогам конфликта неизбежен раздел ее территорий, на которые может претендовать и Румыния, заявил Джорджеску. Политик, которого считают «пророссийским», лидирует в предвыборных опросах
Кэлин Джорджеску
Кэлин Джорджеску (Фото: Andrei Pungovschi / Getty Images)

Украина является вымышленным государством, заявил независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску в интервью журналисту Иону Кристою, которое опубликовано на YouTube-канале CristoiuTv.

«Украина — это вымышленное государство. Это Украинская Советская Социалистическая Республика», — сказал он (цитата по Antena3).

Боевые действия на Украине, по мнению Джорджеску, неизбежно приведут к изменению границ. Румыния сможет претендовать на исторические территории, предположил он.

«Мир меняется. Границы будут меняться. Более того — если границы изменятся, то где будем мы? У нас есть Северная Буковина — интерес. У нас есть Буджак, у нас есть Северный Марамуреш — правильно? От бывшего Закарпатья. Еще останется немного у венгров. Львов, который останется с поляками, и Малороссия».

Раздел украинских территорий после завершения конфликта между Москвой и Киевом он счел неизбежным. «На 100% так и будет. Ну, у них нет другого пути! Дорога к чему-то подобному неизбежна», — пояснил политик.

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Президентские&nbsp;выборы&nbsp;на избирательном участке в Бухаресте, Румыния, 24 ноября 2024 г.

МИД Румынии после слов Джорджеску выпустил заявление, в котором подчеркнул, что Бухарест уважает суверенитет и территориальную целостность Украины.

«Министерство иностранных дел решительно подтверждает свою твердую позицию в поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины в пределах ее международно признанных границ. Эта позиция ясна и основана на международном праве, национальных интересах и давней ценностной внешней политике», — заявили в ведомстве.

Пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий, в свою очередь, обвинил Джорджеску в «повторении российской пропаганды».

«Заявления румынского политика Кэлина Джорджеску, которые ставят под сомнение территориальную целостность нашего государства, представляют собой крайнее неуважение к Украине и украинскому народу. Мы считаем категорически неприемлемыми и осуждаем ревизионистские заявления или действия», — подчеркнул он, отказавшись считать Джорджеску независимым кандидатом.

Джорджеску, которого считают «пророссийским» кандидатом, лидирует в опросах общественного мнения в преддверии президентских выборов в Румынии. Он победил в первом туре, состоявшемся в ноябре 2024 года, однако румынский Конституционный суд отменил результаты, после того как спецслужбы нашли «российский след» в финансировании его кампании. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отверг обвинения во вмешательстве Москвы в избрание президента Румынии.

Президентские выборы в Румынии теперь состоятся 4 мая 2025 года, а второй тур, если он будет необходим, пройдет 18 мая.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Румыния Украина Военная операция на Украине
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